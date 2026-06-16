El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el proyecto de estabilización económica que se discute en el Congreso Nacional no afectará los incentivos establecidos en la Ley de Confotur, y señaló que el ordenamiento territorial será una de las líneas centrales para sostener el crecimiento del sector.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de los resultados del turismo correspondientes a mayo de 2026, en la que el funcionario defendió que el país atraviesa un momento favorable para la industria y sostuvo que la proyección es llegar a 12 millones de visitantes en 2026.

“No tocará Confotur”

En medio de inquietudes del sector privado sobre el alcance de la iniciativa, Collado afirmó que el proyecto —planteado, según indicó, para enfrentar una coyuntura económica— no modificará el esquema de incentivos para la inversión turística.

“Quiero decir aquí y ahora que el proyecto de estabilización… no va a tocar Confotur”, expresó.

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Agregó que se buscará precisar el texto para evitar “confusiones” sobre su aplicación, de forma que el marco quede más claro para los inversionistas.

Confotur semanal y trámites digitalizados

Collado también anunció medidas administrativas para reducir tiempos en la evaluación de proyectos. Según explicó, parte de los procesos vinculados a Confotur fueron digitalizados, lo que permitiría que expedientes que antes tomaban más tiempo puedan completarse con mayor rapidez.

Además, informó que se dispuso que el comité se reúna semanalmente, con el objetivo de dar mayor continuidad a las decisiones.

Ordenamiento territorial: reglas claras para el desarrollo

El ministro sostuvo que el futuro del turismo dominicano dependerá de contar con planes de desarrollo territorial y reglas definidas sobre el uso del suelo, especialmente en destinos en expansión.

“Debe haber reglas claras sobre qué se puede construir, dónde se puede construir y qué no se puede construir”, señaló, al insistir en que la permisología debe ser transparente y predecible, sin depender de gestiones particulares ante funcionarios.

En ese contexto, mencionó la necesidad de planificación en polos como Bávaro–Punta Cana y zonas de Samaná, entre otros destinos con creciente actividad hotelera e inmobiliaria.

Seguridad, recuperación de espacios y nuevas inversiones

Durante su intervención, Collado atribuyó parte del desempeño del sector a acciones de refuerzo de la seguridad y a obras de recuperación y acondicionamiento de playas y malecones en distintos puntos del país. También resaltó el avance de inversiones en destinos como Miches, así como el dinamismo de proyectos en zonas del norte.

Con el proyecto de estabilización en discusión en el Congreso, el ministro insistió en que la prioridad será preservar la confianza para la inversión y, a la vez, ordenar el crecimiento para evitar desarrollos sin planificación.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más