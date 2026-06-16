La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) concluyó la colocación de una emisión de bonos de deuda subordinada por RD$ 5,000 millones, su sexta oferta pública de este tipo, con la que fortalece su participación en el mercado de valores dominicano.

La vicepresidenta ejecutiva de Tesorería de APAP, Jinny Alba, afirmó que la operación refleja la confianza de la entidad en el desarrollo del mercado de valores del país.

Los bonos fueron emitidos a una tasa fija anual de 11.00 % en pesos dominicanos, con pagos de intereses semestrales y un plazo de siete años. El vencimiento está previsto para el 25 de mayo de 2033.

Según informó la entidad financiera, los recursos captados se destinarán al fortalecimiento de su cartera de créditos, especialmente en el segmento hipotecario, así como a la ampliación de su portafolio de inversiones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alba explicó que, conforme a la normativa vigente, los fondos obtenidos se incorporan al capital secundario de APAP, lo que contribuye a reforzar la capitalización de la institución.

La oferta estuvo dirigida a personas jurídicas nacionales y extranjeras calificadas como inversionistas profesionales, así como a entidades jurídicas reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

La emisión recibió las autorizaciones de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más