El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su rechazo al proyecto de 'Ley de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional', sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, al considerar que implica nuevos sacrificios tributarios "sin transparencia" ni "racionalización del gasto público".

En rueda de prensa, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, acompañado de dirigentes del Comité Político de esa organización, afirmó que el país enfrenta desafíos fiscales reales, pero que la solución debe ser una política orientada al desarrollo nacional, con mejor recaudación, combate a la evasión y rendición de cuentas efectiva.

"El país no necesita simplemente cobrar más. Necesita administrar mejor, invertir mejor y rendir cuentas mejor", señaló Pujols, quien cuestionó el aumento del gasto corriente, que pasó de 14,1 % del PIB en 2019 a 16,5 % en 2025.

El PLD advirtió que el plan anticrisis afecta directamente a la clase media y frena el crecimiento económico, al incrementar los gravámenes y reducir la capacidad de inversión de las empresas privadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El proyecto, presentado el jueves por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, propone incrementar el impuesto sobre la renta a las más grandes empresas del país, aumentar el cobro por transferencias bancarias y aplicar una subida de 10 dólares a los boletos aéreos, para recaudar unos 850 millones de dólares para enfrentar la "crisis" en la economía.

Además, creará un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos, subirá la tributación de casinos y juegos de azar y eliminará el pago anticipado de las ganancias de las microempresas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más