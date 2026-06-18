La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que aumentará la recaudación tributaria en el país.

La iniciativa, sometida por el presidente Luis Abinader, fue conocida y sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados mediante el trámite de urgencia en sesiones celebradas de forma consecutiva.

Con la aprobación legislativa concluida, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación.

La normativa contempla medidas orientadas a incrementar los ingresos fiscales en alrededor de RD$ 50,000 millones mediante ajustes impositivos que impactarán a distintos sectores.

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