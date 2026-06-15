Luego de una revisión preliminar, pero detallada, del denominado “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional” sometido por el gobierno al Congreso Nacional, mis principales reflexiones, conclusiones e interrogantes se resumen en los siguientes puntos:

Pese a que en el paquete de medidas, cambios y modificaciones tributarias contenidas en el “Plan Anticrisis” se encuentran algunas que podrían considerarse de correctas, necesarias o parte de lo que podrían ser cuestiones de una amplia reforma fiscal integral, el mismo no rebasa la categoría de parche o política coyuntural cuyo principal objetivo es obtener RD$ 40,000 o RD$ 50,000 millones de recaudaciones para atenuar las restricciones estructurales del limitado espacio fiscal del gobierno para cerrar su ciclo en el 2028.

Si bien los principales argumentos y publicidad del gobierno muestran un discurso de estabilidad, crecimiento y buena y fortaleza fiscal, paradójicamente la justificación del “Plan Anticrisis” se fundamenta en los efectos negativos del contexto de la situación internacional y la incertidumbre económica y financiera por el aumento de los precios del petróleo.

Sin que haya mediado ningún pronunciamiento oficial sobre el cambio de política, el plan anticrisis para enfrentar la situación relacionada con el aumento de los precios internacionales de los combustibles se produce un mes y 12 días después que el ministro de Hacienda y el director de la Dirección General del Presupuesto anunciaran las decisiones del Consejo de Ministros del pasado 30 de abril, de implementar un paquete de medidas presupuestarias relacionadas con el objetivo de generar ahorros en diferentes partidas de gastos para reorientar RD$ 40,000 millones para hacer frente a los efectos del shock petrolero por la guerra en Oriente Medio.

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Si se supone que la política de ahorro presupuestario anunciadas luego del Consejo de Ministros del 30 de abril se mantienen, entonces el costo de enfrentar la crisis según el gobierno podría ser de alrededor de RD$ 80,000 a RD$ 90 mil millones.

Cabe llamar la atención, que dentro del proyecto de ley no se incluye una sola disposición administrativa, de política y vinculantes, en materia de racionalización, reestructuración, revisión, reasignación y eficiencia del gasto público.

Introducción

El pasado jueves 11 de junio, casi al mismo tiempo que en gran parte del mundo y en República Dominicana también, muchas personas se encontraban concentrados en los eventos inaugurales de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el gobierno dominicano, en la voz de su ministro de Hacienda y Economía presentó las líneas generales de su “Plan Anticrisis” frente al aumento de los precios de los combustibles provocado por la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

Según lo planteado en los documentos, notas prensas y publicidad del gobierno, se trata de un “Plan Anticrisis” para que quienes tienen la capacidad de contribuir a “proteger a los sectores más vulnerables lo hagan, a la vez que ayudan a la sostenibilidad de la economía de nuestro país”.

Sin que haya mediado ningún pronunciamiento oficial sobre el cambio de política, el anuncio del Plan Anticrisis para enfrentar la situación relacionada con el aumento de los precios internacionales de los combustibles se produce un mes y 12 días después que el ministro de Hacienda y el director de la Dirección General del Presupuesto anunciaran las decisiones del Consejo de Ministros del pasado 30 de abril, de implementar un paquete de medidas presupuestarias relacionadas con el objetivo de generar ahorros en diferentes partidas de gastos para reorientar RD$ 40,000 millones para hacer frente a los efectos del shock petrolero por la Guerra en Oriente Medio.

Dentro de las principales medidas anunciada por el Gobierno como decisiones del Consejo de Ministros del 30 de abril, para generar un ahorro presupuestario de RD$ 40 millones se destacaban los ajustes y reducción de:

Gastos operacionales;

Gastos en servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales;

Gastos en vehículos y equipos de transporte, tracción y elevación;

Gastos en otras contrataciones de servicios;

Gastos en eventos;

Gastos en textiles y vestuarios;

Gastos en publicidad y propaganda;

Gastos en viáticos;

Gastos en combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos;

Transferencias a organismos descentralizados y autónomos;

Transferencia a los partidos políticos;

Transferencias a empresas públicas financieras, entre otros.

Los principales elementos del Plan Anticrisis

El proyecto se enfoca en 4 bloques de propósitos de impactos:

Depreciación acelerada a partir del 2027,

Reembolso a los exportadores del IS a combustibles y seguros,

Derogación gradual de impuestos anacrónicos,

Devolución del IS sobre alcohol etílico utilizado en medicamentos.

Medidas de simplificación/facilitación tributaria,

Redefinición de los anticipos del ISR,

Actualización del título I del Código Tributario,

Amnistía de deudas tributarias,

Ampliación del Régimen Simplificado de Tributación,

Modernización del Impuesto Sucesoral y Donaciones,

Reducción de 25% a 10% del impuesto sobre la renta por Ganancia de Capital a la venta de inmuebles de personas físicas,

Derogación de leyes de control tributarios obsoletas

Medidas para combatir el incumplimiento y la evasión

Implementación del ITBIS en DGA,

Aumento de las retenciones a contribuyentes difíciles de gravar,

Trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos,

Poder de veto al Ministerio de Hacienda y Economía sobre beneficiarios de leyes de incentivos.

Medidas de actualización del Sistema tributario/consolidación fiscal.

Aumento del impuestos sobre cheques y transferencias electrónicas,

Aumento temporal de la tasa del impuestos sobre la renta a grande empresas de 27 % a 30 %,

Creación de un nuevo tramo del ISR personal de 27 % para salarios de RD$ 400,000 mensuales,

Impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes,

Aumento de tributación a casinos y juegos de azar,

Aumento de 10 dólares a los pasajes aéreos.

De acuerdo con el Gobierno el plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

Lo que se deriva de los expresado por el ministro de Hacienda y Economía en la explicación del proyecto, es que el principal objetivo del plan es de obtener una recaudación neta de entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones de la crisis internacional sobre las finanzas públicas.

Si se supone que este plan es complementario de las medidas de ahorro presupuestarios anunciada a raíz del Consejo de Ministros del 30 de abril pasado, entonces estaríamos hablando de que los fondos que orientaría el gobierno para hacer frente a la crisis petrolera sumarán entre RD$ 80,000 y RD$ 90,000 millones.

Para el alivio de la clase media y las pymes se proponen las siguientes medidas:

Reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos,

Ajustar por inflación el mínimo no imponible del ISR personal de RD$ 34,685 a RD$ 40,000,

Incrementar la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, y hasta el 50 % cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo a partir del 2027,

Derogar los anticipos del impuesto para las microempresas que reportaron ISR en 2025,

Reducir de 12 a 3 los pagos anuales de anticipos para las pequeñas empresas,

Eliminar el anticipo y los impuestos sobre los activos al sector agropecuario,

Derogar figuras tributarias anacrónicas, tales como: la ley que grava las hipotecas; la ley de impuesto a los fósforos y la ley de control de estampillas.

Se eliminan gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y el Impuesto Selectivo a los seguros de vida.

Sobre el aporte o contribución del gobierno en el Plan Anticrisis

No se presentan propuestas detalladas bajo el supuesto de que el gobierno ha estado autoajustándose, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, colocando bonos soberanos a tasas de países con grado de inversión y con los márgenes más bajos de la historia.

El Gobierno reafirma su política social, al tiempo que dice que buscará mejorar la focalización para blindar la protección de los grupos de menores ingresos.

No se tocarán ni el ITBIS, ni la mayoría de los impuestos selectivos, ni el IPI, ni a los intereses, ni dividendos, ni a las plataformas digitales.

Algunos datos fiscales Septiembre 2020- Diciembre 2025

Al cierre de diciembre de 2025, la administración encabezada por el presidente Luis Abinader cumplió 5 años y 4 meses de gobierno. Durante los 64 meses transcurridos en el período indicado, las operaciones fiscales del Gobierno Central registran un conjunto de resultados y balances que definen los niveles de recursos gestionados, el uso y aplicación de los recursos, así como las principales prioridades presupuestarias y las fuentes de los ingresos percibidos por el Gobierno.

En los 64 meses transcurridos desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2025 el gobierno ha gestionado un total de recursos ascendentes a un monto de RD$ 7 billones 407 mil 611.7 millones, compuestos por RD$ 5 billones 574 mil 491.7 millones de ingresos y donaciones, y fuentes financieras, principalmente de endeudamiento de RD$ 1 billón 833 mil 120 millones.

El total de recursos manejado por el gobierno en 5 años y 4 meses equivale aproximadamente, a unos 129,210.8 millones de dólares, lo cual supone un promedio anual aproximado de RD$ 1 billón 389 mil 795.8 millones, convirtiéndose en la administración gubernamental que mayor cantidad de recursos ha manejado.

La principal fuente de los recursos percibidos en el período señalado corresponde a los ingresos por impuestos que aportaron un monto de RD$ 5 billones 56 mil 536.3 millones, que equivalen al 68.3 % del total. La segunda fuente de recursos estuvo representada por los fondos provenientes del endeudamiento que contribuyeron con el 23.6 % del total de recursos con un monto de RD$ 1 billón 751 mil 151.4 millones, (US$ 30,247.4 millones), así como por RD$ 49,741.7 millones de disminución de activos financieros.

Por su parte las erogaciones estuvieron integradas por un total de gastos de RD$ 6 billones 681 mil 384.0 millones y aplicaciones financieras de RD$ 595,227.8 millones de los que el 69.1 % se destinaron a la amortización de la deuda y otros RD$ 150,839.6 millones corresponden a incremento de activos financieros (depósitos e inversiones en el Banco Central).

El 87 % de los gastos del gobierno en el período señalado, se destinaron a gastos corrientes (incluyendo intereses) con un monto de RD$ 5 billones 923 mil 601.3 millones y para el gasto de capital se emplearon unos RD$ 888,782.8 millones, equivalentes al 13 % del total.

Conclusiones

Luego de una revisión preliminar, pero detallada, del “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, mis principales reflexiones, conclusiones e interrogantes se resumen en los siguientes puntos:

Primero: Pese a que en el paquete de medidas, cambios y modificaciones tributarias contenidas en el “Plan Anticrisis” se encuentran algunas que podrían considerarse de correctas, necesarias o parte de lo que podrían ser cuestiones de una amplia reforma fiscal integral, el mismo no rebasa la categoría de parche o política coyuntural cuyo principal objetivo es obtener RD$ 40,000 o RD$ 50 mil millones de recaudaciones para atenuar las restricciones estructurales del limitado espacio fiscal del gobierno para cerrar su ciclo en el 2028.

Segundo: Si bien los principales argumentos del Gobierno muestran un discurso de estabilidad, crecimiento y buena y fortaleza fiscal, paradójicamente la justificación del “Plan Anticrisis” se fundamenta en los efectos negativos del contexto de la situación internacional y la incertidumbre económica y financiera por el aumento de los precios del petróleo.

Tercero: Sin que haya mediado ningún pronunciamiento oficial sobre el cambio de política, el anuncio del Plan Anticrisis para enfrentar la situación relacionada con el aumento de los precios internacionales de los combustibles se produce un mes y 12 días después que el ministro de Hacienda y el director de la Dirección General del Presupuesto anunciaran formalmente las decisiones del Consejo de Ministros del pasado 30 de abril, de implementar un paquete de medidas presupuestarias relacionadas con el objetivo de generar ahorros en diferentes partidas de gastos para reorientar RD$ 40,000 millones para hacer frente a los efectos del shock petrolero por la guerra en Oriente Medio.

Si se supone que la política de ahorro presupuestario anunciadas luego del Consejo de Ministros del 30 de abril se mantienen, entonces el costo de enfrentar la crisis según el gobierno podría ser de alrededor de RD$ 80 a RD$ 90 mil millones.

Cuarto: dentro del proyecto de ley no se incluye una sola disposición administrativa, de política y vinculantes, en materia de racionalización, reestructuración, revisión, reasignación y eficiencia del gasto público.