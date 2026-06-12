El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informó que el Gobierno dominicano ha reorientado aproximadamente RD$ 12,000 millones desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar el impacto de la crisis internacional sobre la economía nacional.

Durante una rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Gobierno de 2026, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, Díaz calificó como “grave” la situación del mercado petrolero internacional y presentó un paquete de acciones de contención económica.

La reunión, que se extendió por tres horas, contó además con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y del director del Consejo Nacional de Competitividad, Peter A. Prazmowski.

Tres objetivos prioritarios

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El funcionario explicó que las medidas adoptadas por el Gobierno persiguen tres objetivos fundamentales:

Preservar la estabilidad macroeconómica.

Garantizar la sostenibilidad fiscal.

Proteger la estabilidad social, especialmente de los sectores más vulnerables.

Díaz señaló que la estrategia se basa en la reasignación de recursos sin incrementar el gasto total del Estado.

Plan busca generar hasta RD$50,000 millones adicionales

Como parte del denominado Plan Anticrisis y Procrecimiento, el Gobierno proyecta obtener entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones en nuevos ingresos, recursos que se sumarán a otros RD$40,000 millones liberados mediante recortes y ajustes presupuestarios realizados por las autoridades monetarias y fiscales ante los efectos de la guerra.

Para esto, el Poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a fortalecer los ingresos públicos y responder a las presiones que la crisis internacional ejerce sobre las finanzas del Estado.

Medidas incluyen apoyo a mipymes y combate a la evasión

Según explicó el ministro, la propuesta está estructurada en cuatro ejes principales:

Medidas procrecimiento

Buscan estimular la actividad económica y mantener el ritmo de inversión en sectores estratégicos.

Simplificación tributaria

Persigue facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejorar la eficiencia del sistema tributario.

Combate a la evasión

Contempla mecanismos para fortalecer la recaudación mediante una mayor fiscalización y control.

Consolidación fiscal

Procura garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

Díaz afirmó que el plan tiene como propósito fortalecer la capacidad financiera del Estado, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para mantener la inversión pública, los servicios esenciales y los programas de protección social frente a la crisis global.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más