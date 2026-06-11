En el marco de la presentación del plan anticrisis, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció este jueves un “paquete de medidas tributarias” que el Gobierno pretende someter al Congreso Nacional entre el lunes y el martes de la próxima semana (15 y 16 de junio), con el objetivo de enfrentar el actual escenario económico.

Durante su intervención, el funcionario apeló directamente a la ciudadanía y centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la credibilidad en la gestión pública. “La confianza no se exige, se construye con datos, resultados y transparencia”, afirmó.

En ese contexto, Díaz confirmó que esta semana se aplicará un aumento “moderado” en los precios de los combustibles. Sin embargo, buscó amortiguar el impacto del ajuste al comprometer un congelamiento posterior: según explicó, el Gobierno mantendría los precios sin cambios por al menos tres meses, condicionado a la evolución del mercado internacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante 3 meses, siempre y cuando el precio promedio del barril de petróleo no exceda los 95 dólares”, sostuvo.

Con esa definición, el Ejecutivo introduce una regla explícita para el precio interno de los combustibles, atada a un umbral internacional —US$ 95 por barril en promedio—, en un intento por dar previsibilidad a consumidores y sectores productivos, mientras se prepara el debate legislativo del paquete tributario anunciado como parte del plan anticrisis.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más