Las empresas dominicanas enfrentan dificultades para encontrar trabajadores que respondan a sus necesidades. El 87.1 % de las compañías que contrataron personal tuvo problemas para cubrir vacantes, principalmente por deficiencias en las competencias blandas o actitudinales de los candidatos, la falta de experiencia práctica y las dificultades para competir por el talento disponible.

A esta situación se suma el desafío de incorporar nuevas tecnologías a las actividades productivas. Aunque el 47.9 % de las empresas participantes utiliza inteligencia artificial (IA), su adopción todavía es superficial y el desconocimiento sobre cómo aplicar estas herramientas constituye una barrera mayor que su costo.

Los resultados reflejan una brecha entre las capacidades que requiere el sector productivo, la preparación de los trabajadores y el aprovechamiento de la tecnología.

Estos hallazgos forman parte del estudio Desarrollo de habilidades y talento en la República Dominicana: enfoque en inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento de datos para la competitividad empresarial, presentado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET).

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La investigación consultó a 309 empresas de 19 sectores económicos y 21 provincias. También analizó 147 programas de educación superior con orientación tecnológica, dentro de una oferta de más de 1,400 programas publicados por las instituciones educativas.

Durante la presentación, el presidente de ANJE, Boris De León, explicó que el reto no consiste solamente en incorporar inteligencia artificial, sino en conseguir que su utilización contribuya a mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas.

“Muchas personas utilizan la inteligencia artificial a modo de usuario básico, pero no saben cómo elevar este uso para mejorar la productividad en sus áreas de trabajo”, señaló.

De León agregó que, aunque cerca de la mitad de las empresas ya utiliza estas herramientas, todavía deben encontrar la manera de traducir ese uso en mejores resultados para sus actividades.

Adopción tecnológica todavía es superficial

El 80.3 % de las empresas participantes utiliza al menos una de las tecnologías de inteligencia artificial y procesamiento de información analizadas, entre ellas computación en la nube, análisis de datos, ciberseguridad y conectividad. Sin embargo, solo el 26.9 % emplea cuatro o cinco de estas tecnologías.

El estudio concluye que la adopción tecnológica es extendida, pero todavía superficial. Su uso se concentra principalmente en funciones de apoyo, alcanza a una proporción minoritaria de las plantillas y está más integrado en la infraestructura de las empresas que en sus procesos de trabajo.

Las diferencias en el nivel de adopción son mayores entre sectores económicos que entre empresas de distintos tamaños. La menor madurez tecnológica y la no adopción se concentran especialmente en la manufactura tradicional y en una parte de las microempresas.

El desconocimiento sobre cómo aplicar estas herramientas constituye la principal barrera para su incorporación, mencionado por el 22.7 % de las compañías, por encima del costo, señalado por el 18.1 %. Aun así, el 63.4 % de las empresas que utilizan estas tecnologías reportó un impacto positivo.

Los grupos focales incluidos en la investigación identificaron que las herramientas digitales generan mayor aprovechamiento cuando se integran a procesos definidos y son utilizadas por personal con criterio para aplicarlas y validar sus resultados. Sin embargo, el tránsito hacia ese modelo de uso todavía es lento.

El informe también advierte que la formación del personal, una de las respuestas a esa brecha, figura entre los renglones de inversión que más se debilitan en las empresas de menor tamaño. A esto se suma el riesgo que representa la rotación de trabajadores después de recibir capacitación.

Las competencias blandas encabezan las dificultades de contratación

La falta de competencias blandas o actitudinales es el factor que más incide en las dificultades de contratación. El 60.6 % de las empresas que enfrentaron problemas para cubrir vacantes le atribuyó una influencia alta.

A este factor le siguen la competencia por el talento, con un 52.4 %; las expectativas salariales, con un 51.4 %; la falta de experiencia práctica, con un 50.8 %; la falta de formación o título, con un 49.8 %, y las competencias técnicas desactualizadas, con un 49 %.

La investigación advierte que las dificultades no responden exclusivamente a deficiencias en la preparación de los candidatos. Las condiciones del mercado laboral también tienen un peso importante, en particular las expectativas salariales y la competencia entre empleadores por captar trabajadores.

El informe identificó, además, la escasez de candidatos como un obstáculo. El 30.2 % de las empresas afirmó que este factor influyó mucho en sus procesos de contratación y el 46.9 % le asignó una influencia alta. Para algunas compañías, por tanto, el problema no consiste necesariamente en encontrar personas con preparación insuficiente, sino en que los candidatos no se presentan a las vacantes.

La investigación comparó estos resultados con los de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) de 2024 y la Encuesta de Demanda de Habilidades y Competencias (ENDHACE) de 2020.

En la ENAE, la insuficiencia de habilidades técnicas fue la causa más señalada por las empresas con dificultades para contratar, con un 69.3 %, seguida de las competencias socioemocionales, con un 58.1 %. En la ENDHACE, las competencias técnicas representaron la principal dificultad en casi todas las ocupaciones, mientras que las socioemocionales no figuraron entre las causas principales.

En contraste, en el estudio de ANJE e IEET las competencias blandas ocuparon el primer lugar. El informe advierte que esta diferencia en el orden de los factores no debe interpretarse como una tendencia del mercado laboral, debido a que las encuestas utilizaron preguntas y universos distintos, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables.

Empresas recurren más a referencias que a centros de formación

Aunque el 71 % de las empresas participantes recluta personas sin experiencia laboral, las referencias de empleados y el reclutamiento interno son sus principales canales para cubrir vacantes.

El 85.7 % utiliza las referencias de sus trabajadores como vía de contratación, mientras que el 72.7 % recurre al reclutamiento interno. En cambio, las universidades y los centros de formación representan el 46.8 % de los canales utilizados.

Para los investigadores, estos resultados apuntan a la necesidad de fortalecer la vinculación entre las empresas y las instituciones educativas y formativas, de manera que la preparación de los trabajadores responda mejor a las necesidades del sector productivo.

La síntesis del estudio también señala que las habilidades blandas reciben una valoración inferior a las competencias técnicas en el nivel de satisfacción de las empresas con el personal contratado. Estas mismas habilidades encabezan los factores que dificultan la contratación.

La demanda tecnológica y la brecha salarial

El 51.5 % de las empresas consultadas manifestó que actualmente demanda al menos un perfil tecnológico. Sin embargo, estos puestos representaron apenas el 9 % de las contrataciones realizadas durante 2025.

El estudio encontró diferencias salariales entre los trabajadores de esos perfiles y el resto del personal. Quienes ocupan puestos tecnológicos reciben, en promedio, RD$ 65,163 mensuales, frente a RD$ 28,074 de los demás empleados.

La investigación plantea que la transformación tecnológica no implica necesariamente una demanda masiva de especialistas en inteligencia artificial. En cambio, las empresas necesitan trabajadores de distintas áreas capaces de incorporar herramientas digitales a sus funciones.

La competencia más solicitada es el manejo de herramientas de inteligencia artificial a nivel de usuario, señalada por el 50.3 % de las empresas. En los grupos focales se destacó la importancia de que los trabajadores sepan qué solicitarle a estas herramientas y cómo validar sus respuestas.

El informe también advierte que la competencia por el talento tecnológico se extiende más allá del mercado local, debido a la posibilidad de que empresas extranjeras contraten trabajadores dominicanos de manera remota. Por ello, las dificultades para cubrir vacantes no pueden resolverse únicamente mediante cambios en la formación académica.

ANJE plantea fortalecer la educación desde la etapa básica

Selma Polanco, del área de Investigación y Políticas Públicas de ANJE, consideró que la respuesta a las brechas de talento debe comenzar por fortalecer la calidad de la educación desde sus niveles iniciales.

Entre los aspectos que señaló están la comprensión lectora, las matemáticas y la capacidad de análisis crítico, competencias que considera necesarias para que los estudiantes puedan adaptarse a las transformaciones del mercado laboral.

También propuso incorporar la inteligencia artificial en los distintos programas de formación, no solo en las carreras vinculadas con tecnología.

“Esto no es un tema solamente de los tecnológicos, esto afecta a todo el mundo. Esto es algo que ha cambiado el trabajo”, afirmó Polanco.

La representante de ANJE sostuvo que el cambio tecnológico requiere una adaptación de los profesionales y técnicos de distintas áreas. El objetivo, explicó, no debe ser sustituir puestos de trabajo, sino utilizar las herramientas para mejorar la eficiencia y liberar capacidad para la innovación y el crecimiento.

Piden formación más rápida y retener talento joven

Joan Guerrero, subdirector técnico e institucional de ANJE, señaló que la aspiración de convertir a República Dominicana en un centro tecnológico requiere esfuerzos compartidos entre el Estado, las empresas y el sistema educativo.

Entre las medidas que consideró necesarias mencionó impulsar rutas de formación más cortas y ágiles, capaces de responder al ritmo de las necesidades del sector productivo.

Guerrero también llamó a desarrollar estrategias para retener el talento dominicano, en particular el de los jóvenes con mayores niveles de especialización. “Somos uno de los países con mayor nivel de emigración juvenil en la región, y eso nos llama a preocupación”, expresó.

Proponen microcredenciales para certificar habilidades

Como parte de sus recomendaciones, ANJE e IEET plantean crear un marco nacional de microcredenciales acumulables que permita certificar competencias específicas en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

La propuesta busca que las personas puedan demostrar habilidades adquiridas mediante cursos cortos, certificaciones y otras modalidades de formación, sin que necesariamente deban completar una carrera universitaria o un posgrado para acreditar conocimientos tecnológicos.

El 34.5 % de las empresas consultadas valoró los cursos cortos, las certificaciones y las habilidades demostrables como vías alternativas de formación y acreditación.

El estudio también identificó una diferencia entre la oferta educativa y las necesidades de las compañías. Su análisis de 147 programas de educación superior con orientación tecnológica apunta a que el desafío no se limita a la cantidad de programas disponibles, sino a su orientación práctica y a la correspondencia entre lo que enseñan y las competencias que demanda el mercado.

La investigación cita como ejemplo la capacidad de admisión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), que recibe más de 4,000 solicitudes por convocatoria, frente a una capacidad aproximada de 900 estudiantes.

Además, el estudio mapeó 341 ocupaciones y 156 cualificaciones requeridas por los sectores productivos y los niveles educativos. A partir de ese análisis, recomienda fortalecer la coordinación entre las instituciones educativas, el sector empresarial y el Estado para ajustar la formación a las necesidades de las empresas.

De León sostuvo que la productividad requiere tanto la incorporación de tecnología como la preparación del talento humano. Consideró necesario que el Estado, las empresas y la academia compartan una visión sobre las competencias que deben desarrollarse e impulsen mecanismos de formación más flexibles.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más