República Dominicana tendrá un nuevo competidor en el mercado de las telecomunicaciones con la entrada de Viettel, empresa de origen vietnamita que formalizó este lunes su concesión para operar en el país durante 20 años y desarrollar servicios de telefonía móvil e internet mediante redes 4G y 5G.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó los contratos de concesión con Viettel Dominicana y Claro Dominicana, como resultado de una licitación pública internacional que adjudicó 260 megahercios (MHz) de espectro radioeléctrico.

Los compromisos económicos de ambas empresas ascienden a US$119.5 millones. De ese monto, US$107 millones corresponden a Viettel, que se incorpora como nuevo operador, y US$12.5 millones a Claro, cuya concesión vigente fue modificada mediante una adenda.

La distribución de las frecuencias establece una diferencia fundamental entre las dos operaciones: Viettel obtuvo 240 MHz para desarrollar su propia infraestructura y entrar a competir por los clientes del mercado dominicano, mientras que Claro adquirió 20 MHz adicionales en la banda de 700 MHz para fortalecer la red que ya opera en el país.

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¿Por qué Claro recibe favorablemente la operación?

La participación de Claro en esta licitación tiene un componente comercial propio. La compañía no solamente mantiene su posición en el mercado, sino que también consigue nuevas frecuencias que pueden mejorar su capacidad de ofrecer servicios móviles.

El director ejecutivo de Claro Dominicana, Carlos Cueto, manifestó su satisfacción con las condiciones institucionales que hicieron posible el proceso y destacó el papel del Estado en la creación de un marco jurídico favorable para las inversiones en telecomunicaciones.

«Nada de esto habría sido posible sin la facilitación del Estado, a través de un marco jurídico adecuado y un entorno favorable a las continuas y cuantiosas inversiones ejecutadas por los operadores de telecomunicaciones en el país», expresó.

Cueto también explicó que la ampliación de las frecuencias permitirá mejorar la cobertura y la calidad de la señal en determinadas condiciones de uso, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

El ejecutivo recordó que, desde 2005, el número de usuarios de servicios móviles pasó de 3.6 millones a 11 millones, mientras que la penetración aumentó del 40 % al 100 %.

La posición de Claro se entiende, por tanto, desde dos perspectivas: la empresa obtiene recursos adicionales para fortalecer su propia infraestructura y, al mismo tiempo, participa en un proceso que el regulador considera necesario para ampliar la competencia.

La llegada de Viettel, sin embargo, sí introduce un nuevo competidor que tendrá que disputar clientes a las compañías establecidas, entre ellas Claro, Altice y Viva.

Viettel desarrollará redes 4G y 5G

La empresa vietnamita obtuvo 240 MHz distribuidos en tres bandas del espectro radioeléctrico: 40 MHz en la banda de 700 MHz, 100 MHz en la de 2.3 GHz y otros 100 MHz en la de 3.6 GHz.

Esta combinación le permitirá desarrollar una red móvil con tecnologías de cuarta y quinta generación, utilizando frecuencias con diferentes características de cobertura y capacidad de transmisión.

La banda de 700 MHz tiene particular importancia para extender la conectividad hacia comunidades rurales y territorios de menor densidad poblacional, debido a que sus características de propagación facilitan la cobertura de grandes extensiones geográficas.

Por su parte, las bandas de 2.3 y 3.6 GHz permitirán complementar la capacidad de la red y atender la demanda de conectividad en las zonas donde la empresa despliegue su infraestructura.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, consideró que la incorporación de Viettel contribuirá a democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Dr. Guido Gómez Mazara

«La competencia es buena, saludable, y la democratización de los mercados también representa una aspiración fundamental para que el sector de la telefonía llegue a todos los puntos de República Dominicana», sostuvo.

El CEO de Viettel Dominicana, Pham Anh Duc, manifestó que la compañía tiene el compromiso de llevar servicios de telecomunicaciones y soluciones digitales de calidad a todo el territorio nacional.

«Queremos que todas las personas en las ciudades y en las zonas rurales tengan la misma oportunidad de usar estos servicios», afirmó.

Hasta un 30 % para proyectos de beneficio ciudadano

Las condiciones de la licitación contemplan que hasta el 30 % de los montos comprometidos pueda destinarse a proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad y sean aceptados contractualmente.

Entre las iniciativas previstas figuran programas de becas para la transformación digital, oportunidades económicas para jóvenes y sectores productivos, así como la expansión de la infraestructura de fibra óptica.

La disponibilidad de frecuencias en la banda de 700 MHz fue posible tras el proceso de transición de la televisión analógica a la digital, iniciado en 2010.

Ese proceso requirió una inversión pública aproximada de US$22 millones y la adquisición y distribución de más de 900,000 convertidores para garantizar que los hogares pudieran continuar recibiendo gratuitamente la señal de televisión abierta.

Dos licitaciones anteriores sin nuevos operadores

La incorporación de Viettel representa un nuevo intento de ampliar la participación de empresas internacionales en el mercado dominicano de telecomunicaciones.

En 2021, Claro y Altice obtuvieron frecuencias en la banda de 3.5 GHz destinadas al desarrollo de redes 5G, pero el proceso no consiguió atraer nuevos operadores internacionales.

En 2023 se realizó otra licitación que incluyó frecuencias de 700 MHz y otras bandas para servicios móviles. En esa ocasión, los principales operadores no presentaron ofertas y Viva, única empresa participante, fue descalificada, por lo que no se concretaron las adjudicaciones.

La nueva licitación permitió incorporar a Viettel y, al mismo tiempo, ampliar las frecuencias disponibles para Claro.

Su entrada abre la posibilidad de una mayor competencia por los usuarios de telefonía móvil e internet. Sin embargo, el efecto sobre las tarifas, la cobertura y la calidad de los servicios dependerá de la rapidez con que desarrolle su red y de las ofertas comerciales que presente frente a los operadores que ya funcionan en el país.

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