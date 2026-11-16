El Black Friday o Viernes Negro de 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, pero algunas tiendas en República Dominicana ya comenzaron a ofrecer descuentos en electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar. Estas son las fechas y promociones que los consumidores pueden tomar en cuenta antes de realizar sus compras.

¿Cuándo es el Black Friday en República Dominicana?

El Black Friday se celebra tradicionalmente el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, que en 2026 corresponde al jueves 26 de noviembre.

Por tanto, el Viernes Negro será el 27 de noviembre. Aunque esa es la fecha central de la jornada comercial, en República Dominicana los establecimientos suelen adelantar sus promociones y extenderlas durante varios días.

El lunes 30 de noviembre se celebrará el Cyber Monday, una jornada enfocada principalmente en las compras por internet.

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¿Hasta cuándo duran las ofertas de Black Friday?

Las ofertas de Black Friday no tienen una fecha de vencimiento común. Algunos comercios adelantan sus descuentos desde principios de noviembre, mientras que otros concentran sus promociones en los días previos al viernes 27 o las mantienen durante el fin de semana.

Por eso, comprar antes del Viernes Negro o esperar hasta esa fecha dependerá de la vigencia y las condiciones de cada promoción. Que un establecimiento anuncie ofertas anticipadas no significa necesariamente que mantendrá los mismos precios o beneficios hasta el día central de la jornada.

Después del Black Friday, el lunes 30 de noviembre se celebrará el Cyber Monday, una fecha dedicada principalmente a las compras por internet. Sin embargo, tampoco está garantizado que las ofertas del Viernes Negro continúen vigentes ese día.

Los consumidores también deben diferenciar entre los descuentos que aplican directamente las tiendas y los beneficios que ofrecen los bancos mediante sus tarjetas. En promociones de cashback, por ejemplo, la devolución de una parte del dinero puede acreditarse después de finalizar la jornada promocional y estar sujeta a límites de consumo, montos máximos y otras condiciones.

¿Qué hacer antes de comprar en Black Friday?

Antes de aprovechar las ofertas, es recomendable comparar los precios del mismo artículo en diferentes establecimientos, verificar si el descuento corresponde al precio habitual y revisar las condiciones de pago.

También conviene comprobar la garantía, la disponibilidad del producto, los costos de envío y las políticas de cambio y devolución.

Los consumidores deben tener presente que las promociones pueden estar sujetas a fechas específicas, disponibilidad de inventario y restricciones según el método de pago.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más