Los principales índices de Wall Street cerraron este lunes con importantes pérdidas, arrastrados por una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas y la preocupación de los inversionistas por las perspectivas del sector de la inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq Composite registró el mayor retroceso, con una caída aproximada del 2,2 %, mientras que el S&P 500 perdió alrededor del 1,8 %. El Dow Jones Industrial Average descendió cerca de un 1,3 %, equivalente a unos 700 puntos.

Los movimientos reflejaron el deterioro de la confianza en las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, particularmente los fabricantes de semiconductores y las compañías que suministran infraestructura para el desarrollo de esta tecnología.

Nvidia presiona al mercado tecnológico

Las acciones de Nvidia retrocedieron alrededor de un 4,1 %, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales factores de presión sobre Wall Street.

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La compañía enfrenta incertidumbre tras la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva, una situación que ha generado interrogantes sobre su futuro liderazgo y las perspectivas de la industria de los semiconductores.

Otras empresas del sector también registraron pérdidas. Broadcom cayó un 3,6 % y Advanced Micro Devices (AMD) retrocedió un 4,7 %. CoreWeave perdió un 6,2 %, mientras que GE Vernova descendió un 4,3 %.

La presión sobre estas compañías refleja las preocupaciones de los inversionistas acerca de las elevadas valoraciones bursátiles de las empresas vinculadas con la IA y la sostenibilidad de las inversiones en centros de datos.

Los resultados de Nvidia, bajo observación

La atención de los mercados se concentra ahora en la presentación de los resultados trimestrales de Nvidia, prevista para este martes después del cierre de la sesión bursátil.

La empresa es considerada una referencia fundamental para evaluar la evolución del negocio de la inteligencia artificial, debido al papel de sus procesadores en el desarrollo de centros de datos y sistemas de computación avanzada.

Los inversionistas esperan conocer tanto el desempeño financiero de la compañía como las perspectivas de ingresos que ofrecerá su dirección ejecutiva.

También genera expectativas la prevista salida a bolsa de Anthropic, que podría convertirse en otra prueba del interés de los inversionistas por las empresas de inteligencia artificial.

Otros factores de preocupación

La incertidumbre sobre el sector tecnológico coincidió con nuevas restricciones anunciadas por la Administración estadounidense para limitar el acceso remoto a chips y servidores avanzados de computación de Estados Unidos.

Asimismo, los inversionistas permanecen atentos a las señales de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, después de los recientes datos de inflación y las expectativas de posibles aumentos del costo del dinero.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los títulos del Tesoro estadounidense a diez años descendió al 5,12 %, frente al 5,15 % registrado al cierre del viernes.

La jornada dejó en evidencia la vulnerabilidad de los principales índices bursátiles ante las correcciones de las grandes compañías tecnológicas, cuyo peso en el mercado estadounidense amplifica el impacto de sus retrocesos.

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