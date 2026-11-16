La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, respaldó el calendario de implementación de la facturación electrónica y consideró que esta herramienta contribuye a formalizar los negocios, controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promover la formalización del empleo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de conceder una nueva prórroga a los establecimientos que todavía no han completado la transición, Peña Izquierdo sostuvo que corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) determinar si existen razones para extender el plazo.

“Entiendo que se ha dado bastante tiempo para que los negocios puedan implementar la facturación electrónica”, expresó. No obstante, reconoció que algunas empresas podrían enfrentar dificultades tecnológicas para cumplir con el proceso.

La dirigente empresarial manifestó su respaldo al calendario establecido y destacó que el sistema ayuda a supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

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“Esto ayuda a formalizar los negocios, obviamente. Ustedes saben que para nosotros lo más importante es cumplir con las leyes, cumplir con los pagos de impuestos. Esto ayuda a controlar todo eso y además de que ayuda también a la formalización de empleo”, afirmó.

Bancas deben garantizar seguridad laboral

En otro orden, Peña Izquierdo respaldó el llamado del Ministerio de Trabajo a la Federación Nacional de Bancas de Lotería para que estos establecimientos garanticen condiciones adecuadas de salud y seguridad ocupacional a sus trabajadoras.

La presidenta de Copardom sostuvo que todos los negocios deben cumplir con los requerimientos mínimos para ofrecer espacios de trabajo seguros y saludables, al igual que las demás empresas.

“Nosotros defendemos los espacios seguros de trabajo”, manifestó al referirse a las denuncias del Ministerio de Trabajo sobre establecimientos que no cumplen con las condiciones mínimas de salud y seguridad laboral.

La representante empresarial consideró que las trabajadoras de estos negocios necesitan espacios que protejan su integridad y les permitan desempeñar sus labores en condiciones adecuadas.

Peña Izquierdo hizo referencia al Congreso de Salud y Seguridad en el Trabajo y Riesgos Laborales, celebrado recientemente por Copardom, en el que la organización promovió ambientes laborales saludables y seguros.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más