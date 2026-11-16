La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantendrá, por el momento, sin aplicación de multas, penalidades ni bloqueos a los contribuyentes que no hayan completado su incorporación al sistema de facturación electrónica, aunque considera que el marco legal vigente no permite conceder una nueva prórroga general.

El director general de la institución, Pedro Porfirio Urrutia, explicó que la DGII continuará ofreciendo orientación y asistencia a los contribuyentes para facilitar su integración al sistema, en especial a aquellos que enfrentan dificultades tecnológicas u operativas.

“ La DGII no está para hacerle la vida imposible a nadie. Nosotros lo que tenemos es la intención de dar apoyo”, expresó el funcionario, quien aseguró que la institución procura transmitir tranquilidad a los contribuyentes durante la transición.

La DGII informó que, al cierre del domingo 15 de noviembre, un total de 162,708 contribuyentes se habían incorporado a la facturación electrónica. De esa cantidad, 3,956 completaron el proceso durante ese día.

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La entidad exhortó a quienes todavía están pendientes a continuar con el procedimiento y reiteró que mantendrá el acompañamiento institucional, sin aplicar por el momento sanciones por no haber completado la incorporación.

DGII descarta una nueva prórroga general

Urrutia explicó que la institución no contempla emitir otra extensión general del plazo porque la facturación electrónica está establecida en la Ley 32-23 y los períodos previstos para su implementación ya vencieron.

El funcionario sostuvo que una nueva prórroga emitida fuera de las condiciones establecidas en el marco legal no tendría el mismo sustento jurídico. El comunicado de la DGII precisa que el artículo 37 de la Ley 32-23 establece los plazos de implementación, mientras que el artículo 8, párrafo II, del Reglamento de Aplicación 587-24 dispone que la prórroga es única y no puede exceder seis meses.

La institución indicó que esa extensión ya fue concedida mediante el Aviso 06-26, por lo que entiende que no existe fundamento reglamentario para otorgar una nueva prórroga general.

No obstante, Urrutia señaló que, dentro de las facultades de la Administración Tributaria, se ha dispuesto un período de acompañamiento sin persecución ni multas para facilitar que los contribuyentes completen el proceso.

Facturador gratuito y aplicación para pequeños contribuyentes

Como parte de las medidas de apoyo, el director de Impuestos Internos mencionó el facturador gratuito, una herramienta que permite emitir comprobantes fiscales electrónicos sin costo para el contribuyente.

También destacó una aplicación identificada como “uno, dos, tres, cuatro”, dirigida a facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes, emprendedores y personas físicas. Según explicó, esta herramienta está en proceso de ampliación para incluir a entidades jurídicas.

Urrutia indicó que la DGII trabaja, además, en la actualización de los reglamentos del Régimen Simplificado de Tributación (RST), que contempla facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El funcionario reconoció que la transición hacia la facturación electrónica puede representar dificultades para algunos contribuyentes, especialmente por limitaciones tecnológicas y operativas. Por esa razón, llamó a utilizar los canales oficiales de asistencia de la institución.

Facturación electrónica como mecanismo de control fiscal

Urrutia defendió la implementación de la facturación electrónica como una herramienta para fortalecer el control de la evasión fiscal, particularmente en la recaudación del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS).

Afirmó que el sistema no constituye una iniciativa exclusiva de República Dominicana, sino que se aplica en otros países de la región y responde a los requerimientos de transparencia y control tributario.

“Si cumplimos todos, pagamos menos”, expresó el director de la DGII, al explicar que la Administración Tributaria tiene la responsabilidad de perseguir y controlar la evasión.

El funcionario diferenció la evasión de la elusión fiscal y sostuvo que corresponde a la DGII combatir la primera, mientras que atribuyó al contribuyente la responsabilidad de los intentos de eludir el pago de impuestos.

Para ilustrar el funcionamiento del sistema, señaló que cuando una persona compra un artículo de RD$ 100 y paga RD$ 18 de ITBIS, la Administración Tributaria debe procurar que ese monto llegue íntegramente al Estado.

“Yo tengo que hacer la diligencia de que esos dieciocho pesos lleguen integralmente a la Administración Tributaria”, manifestó.

Urrutia agregó que la facturación electrónica permite mejorar la supervisión de las operaciones comerciales y contribuir al cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin que ello implique, según afirmó, trasladar un costo adicional a quienes ya pagan los impuestos correspondientes.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más