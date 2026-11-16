La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que no aplicará multas, sanciones ni cierres de establecimientos comerciales a los contribuyentes que no hayan completado su incorporación al sistema de facturación electrónica al 15 de noviembre de 2026.
La institución llamó a la tranquilidad a los contribuyentes que todavía se encuentran en proceso de adaptación y aseguró que continuará ofreciendo orientación, asistencia y acompañamiento para facilitar su incorporación.
La DGII aclaró que no puede conceder una nueva prórroga general para el cumplimiento de esta obligación, debido a las disposiciones de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación 587-24.
Sin embargo, precisó que, por el momento, no ejecutará medidas sancionadoras contra quienes todavía no hayan completado el proceso, pese a la fecha establecida.
La entidad exhortó a los contribuyentes pendientes a continuar los trámites de incorporación y aseguró que mantendrá el apoyo institucional para atender sus inquietudes y necesidades.
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