El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, aseguró que, a pesar del contexto de incertidumbre en los mercados, en República Dominicana no se han producido problemas de abastecimiento ni aumentos significativos en los precios.

Dargam atribuyó esta estabilidad a la resiliencia de los sectores productivos, que han logrado sostener las condiciones actuales mediante estrategias de monitoreo constante y planificación.

Indicó que el empresariado mantiene un diálogo permanente con el Gobierno, con reuniones semanales en las que se evalúan los indicadores económicos y el impacto de la coyuntura sobre los consumidores.

Adelantó que en el próximo encuentro se continuará dando seguimiento a la evolución de los precios y otros factores clave.

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Dos semanas atrás, en la reunión del sector privado con el presidente Luis Abinader, consultado sobre propuestas concretas para el sector empresarial, el representante aclaró que, por ahora, el enfoque es de monitoreo y prevención.

Argumentó que el costo de manufactura o de producción de bienes y servicios incluye múltiples componentes, “muchos de los cuales no se producen” en República Dominicana, por lo que el país queda expuesto a fluctuaciones del mercado internacional.

El dirigente empresarial explicó que las empresas están aplicando medidas tienen el objetivo de garantizar estabilidad en el mercado.

Revisión de inventarios.

Compras adelantadas.

Ajustes en los fletes.

El uso de contratos futuros.

No obstante, advirtió que se trata de una situación cambiante, por lo que reiteró el compromiso del sector empresarial de preservar las condiciones actuales, aunque recordó que los costos de producción eventualmente deben reflejarse en los precios finales.

¿Cuál es el costo de los fletes?

En particular, mencionó como variables clave el costo de los fletes, el precio del barril de petróleo y el comportamiento de insumos como fertilizantes, elementos que —según advirtió— pueden modificar costos en períodos muy cortos.

“Eso cambia en el día a día”, insistió, al justificar la decisión de no anunciar medidas inmediatas mientras no se observe un “impacto mayor”.

La estrategia, añadió, pasa por sostener canales de comunicación abiertos para actuar con rapidez si el panorama se deteriora o si se verifica un traslado de mayores costos a precios finales. La idea es mantener coordinación para responder “en el caso de que sea necesario”, sin precipitar decisiones mientras la situación se mantenga estable.

Dargam remarcó la importancia de sostener el diálogo, en especial con actores políticos. Afirmó que, dada la volatilidad del escenario, se requiere una conversación permanente y amplia.

“Esto no es un tema que pueda asumir un solo sector”, dijo, al enumerar la necesidad de que participen la oposición, el empresariado y la sociedad en general.

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