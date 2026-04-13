El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini Esteva, aseguró que, más que “ansiedad” ante la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, en la República Dominicana predomina una preocupación normal que debe traducirse en medidas concretas para proteger la estabilidad económica.

Marranzini planteó que el país necesita equilibrar el presupuesto, mitigar los efectos inflacionarios y, al mismo tiempo, impulsar el dinamismo de la economía, en un escenario donde el alza de los combustibles presiona a consumidores, empresas y al propio Estado.

“Lo que existe es una preocupación normal que debe traducirse en enfoque y acción”, indicó, al insistir en que el momento requiere decisiones orientadas a sostener la actividad productiva sin descuidar la disciplina fiscal.

Subsidios focalizados y reorientación del gasto

El presidente del CONEP también abogó por focalizar los subsidios y reorientar el gasto público, evitando que el gasto corriente continúe incrementándose como resultado de la acumulación de crisis recientes.

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En ese sentido, consideró clave procurar que, “en la medida de lo posible”, se mantenga el gasto de capital destinado a infraestructura y obras que demanda la población, como vía para sostener empleo y competitividad.

Menos trabas para invertir

Marranzini subrayó, además, que para aliviar al sector privado se requiere reducir burocracia y permisología, facilitando tanto la inversión extranjera como la local, esta última —recordó— responsable de la mayor parte de la inversión en el país.

El dirigente empresarial advirtió que eliminar trabas y agilizar procesos ayudaría a evitar costos adicionales para la industria y a favorecer la actividad productiva, especialmente en un contexto de presiones externas sobre precios y costos operativos.

A la espera de propuesta concretas

El presidente del CONEP, dijo que esperan que para la próxima reunión con el gobierno se presenten propuestas concretas y cuidar de que las medidas no queden de forma permanente.

"En la próxima reunión nosotros lo que esperamos ya es que se haga como una presentación de ideas, de medidas concretas para nosotros poder opinar al respecto", expresó Marranzini

El empresario fue enfático en una de las principales preocupaciones del sector: que las decisiones que se adopten para enfrentar la coyuntura actual no se vuelvan estructurales. "Hemos sido muy vocales diciendo que hay que cuidar que las medidas no queden de forma permanente, porque venimos ya de varios conflictos y lo que está en riesgo es aumentar más el gasto corriente", advirtió.

En esa línea, Marranzini llamó a focalizar los subsidios y "enfocar los cañones al manejo y a la mitigación de la crisis", subrayó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más