El Banco Popular Dominicano financió la adquisición de 3,667 viviendas en 2025, posicionándose como líder en crédito hipotecario de la banca de capital privado. Los datos fueron presentados durante la Feria Inmobiliaria Plusval, donde la entidad participó como patrocinadora oficial de su tercera edición.

Más de 1,100 alianzas hipotecarias activas

Leonte Brea, vicepresidente del Área de Negocios Zona Metro Oeste y Canales Comerciales del banco, destacó que la institución cuenta con más de 1,100 alianzas hipotecarias activas y una red en expansión integrada por desarrolladores y actores clave del sector inmobiliario.

Brea señaló que el desempeño refleja "la confianza que miles de clientes han depositado en el banco al acompañarlos en una de las decisiones más importantes de sus vidas", y agregó que el enfoque de la entidad "combina una gestión prudente del riesgo con soluciones innovadoras, lo que nos permite seguir marcando pauta en el sector y aportar de manera consistente al desarrollo del mercado inmobiliario nacional".

Leonte Brea, vicepresidente del Área de Negocios Zona Metro Oeste y

Canales Comerciales.

Crecimiento sostenido en los últimos cinco años

Durante el último quinquenio, el Popular ha registrado un crecimiento sostenido en los desembolsos de su cartera hipotecaria, impulsado por la colocación de créditos para adquisición de viviendas y el dinamismo de la demanda habitacional en el país.

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En la Feria Plusval, el banco presentó opciones de financiamiento con plazos de hasta 30 años y cobertura de hasta el 80% del valor del inmueble, con tasas diferenciadas según las condiciones del producto, descuentos en gastos legales y cobertura de mudanza mediante seguro.

Jorge Jana, vicepresidente del Área de Negocios de Zona Norte.

Reconocimiento internacional

En 2025, por segundo año consecutivo, el Banco Popular fue distinguido como el Mejor Banco para Bienes Raíces de la República Dominicana por la revista financiera Euromoney, reconocimiento que destaca la fortaleza de su oferta hipotecaria y su capacidad de innovación en el sector.

La Feria Inmobiliaria Plusval se celebró del 24 al 26 de abril de 2026 de forma simultánea en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, reuniendo a desarrolladores inmobiliarios y compradores interesados en proyectos residenciales.

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