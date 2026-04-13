El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, aseguró que el sector privado está preparado para enfrentar las dificultades que pueda presentar el clima, apoyado en aprendizajes desde la pandemia: teletrabajo, mayor flexibilidad operativa y otras medidas de adaptación.

"Las empresas, sobre todo a raíz de la pandemia, han trabajado activamente en protocolos, no solamente para la pandemia, pues eso se llevó para el clima, para poder trabajar", afirmó Marranzini.

El dirigente empresarial señaló que lo que en su momento fue una respuesta de emergencia ante el COVID-19 se ha convertido en una práctica consolidada dentro de la cultura organizacional de las compañías. "Hoy en día ya eso es normal. Las empresas están atentas al sistema de alerta", subrayó.

En ese sentido, Marranzini hizo énfasis en la disposición del sector privado para garantizar la continuidad laboral y, al mismo tiempo, velar por el bienestar de sus empleados. "El sector privado está preparado para adaptarse al clima y poder darle facilidad a los colaboradores a que trabajen y, a la vez, en lo que necesitan flexibilidad o auxilio, también se le da", expresó.

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Las declaraciones se producen en un contexto climático crítico. El Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores flexibilizar las jornadas laborales y priorizar el teletrabajo para salvaguardar la seguridad de los trabajadores.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más