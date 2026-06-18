La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) depositó una serie de observaciones técnicas sobre el proyecto de ley que persigue modificar el Código de Trabajo, ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de contribuir a una reforma equilibrada, coherente con la realidad productiva nacional y alineada con los desafíos de competitividad, formalización y protección de los derechos laborales.

A través de una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ANJE subrayó que persisten importantes retos que deben ser atendidos en el proceso legislativo como presupuesto para una norma laboral que realmente responda a la prospectiva de desarrollo a largo plazo del Estado dominicano.

El gremio precisó que, bajo la propuesta actual, el Comité Nacional de Salarios puede fijar salarios mínimos sin tomar en consideración los criterios oficiales para la clasificación de mipymes, pudiendo afectar el flujo de caja y la sostenibilidad financiera, por lo que recomendaron que se tomen en cuenta los umbrales establecidos en las resoluciones emitidas por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM).

1 de 1 | El gremio planteó cambios en la fijación del salario mínimo, los plazos para el pago de prestaciones, la regulación del teletrabajo y los embargos retentivos, con el fin de preservar la sostenibilidad de las empresas y fomentar la formalización laboral.

Además, resaltaron que no se justifica que las mipymes posean el mismo plazo para el pago de las prestaciones laborales y penalidades por retrasos, planteando una propuesta con plazos más amplios y diferenciados para estos pagos.

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Por otro lado, apuntaron que la regulación propuesta del teletrabajo resulta excesivamente rígida y mantiene una imposición uniforme de costos operativos bajo la discrecionalidad del Ministerio de Trabajo, lo que pudiera desincentivar la formalidad en un momento de auge de la economía digital.

Los jóvenes empresarios destacaron que la normativa pudiera incentivar los embargos retentivos abusivos, permitiendo incluso la traba de embargos en múltiples entidades bancarias, afectando el flujo de caja y el ejercicio operativo de las mipymes. Resaltaron la importancia de que se establezca un límite al monto embargable y se adopte un régimen de responsabilidad civil solidaria del ejecutante y abogados por embargos abusivos.

En un momento en que se discuten las medidas propuestas por el gobierno del “Plan Anticrisis”, el gremio instó a los legisladores a ponderar la necesidad de no incrementar los costos para las mipymes. Los jóvenes agregaron que cualquier reforma debe procurar coherencia con los esfuerzos de formalización y alivio regulatorio que actualmente se debaten en el país, evitando que nuevas cargas económicas, sancionatorias o administrativas debiliten aún más la capacidad de las mipymespara sostener empleos formales, invertir, crecer y competir en condiciones razonables.

El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, indicó que “es de importancia capital avanzar hacia un nuevo Código de Trabajo que se encuentre a la altura de la actual dinámica económica y la prospectiva de desarrollo a largo plazo. Esta legislación debe impulsar la productividad, la competitividad y la formalización laboral-empresarial”.

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