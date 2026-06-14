La reforma al Código de Trabajo volvió a tropezar en la Cámara de Diputados. El martes 9 de junio, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión Permanente de Trabajo, pese a que ya había sido aprobado en primera lectura el pasado 20 de mayo. La decisión aplazó otra vez una discusión que parecía encaminada a su etapa final y abrió un nuevo compás de espera hasta el miércoles 17 de junio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que los ajustes pendientes no están relacionados con la cesantía, el punto más sensible de todo el debate. Según explicó, se trata de observaciones técnicas y artículos que requieren revisión antes de que la pieza sea conocida en segunda lectura.

Sin embargo, el nuevo aplazamiento llega en medio de presiones cruzadas, reclamos empresariales, advertencias sindicales y señales ambiguas desde el Gobierno. Por eso, más que un simple trámite legislativo, el retraso confirma que la reforma laboral sigue atrapada en una disputa de fondo que el Congreso no termina de resolver.

Una reforma que avanza, pero no termina de pasar

La modificación a la Ley 16-92, vigente desde 1992, forma parte de una discusión largamente postergada. Durante años, empresarios, sindicatos y Gobierno han debatido la necesidad de modernizar el marco laboral dominicano para adaptarlo a nuevas formas de empleo, procesos judiciales más ágiles y mejores condiciones para trabajadores y empleadores.

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El proyecto logró un avance importante cuando fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde entonces ha entrado en una dinámica de devoluciones, ajustes y posposiciones que ha generado dudas sobre la verdadera voluntad política de aprobarlo en la actual legislatura.

La pieza no solo enfrenta el desgaste natural de un debate complejo. También carga con una historia de intentos fallidos, consensos parciales y puntos sensibles que ningún sector quiere asumir como derrota.

La cesantía, el tema que nadie quiere reabrir, pero todos mencionan

Aunque Pacheco insiste en que la cesantía laboral no será tocada en esta reforma, el tema sigue dominando la discusión.

Para los sindicatos, la cesantía es un derecho adquirido e innegociable mientras exista la figura del desahucio en la legislación laboral. El movimiento sindical entiende que cualquier intento de trasladar ese debate a una futura reforma de la Seguridad Social sería una forma indirecta de debilitar una conquista histórica de los trabajadores.

Del lado empresarial, la preocupación es distinta. Organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDOM, han pedido a la Cámara de Diputados revisar el proyecto antes de su aprobación definitiva. Su argumento es que el texto no recoge adecuadamente acuerdos alcanzados durante años de diálogo tripartito e incorpora disposiciones que, a su juicio, podrían afectar la competitividad, la formalización laboral y la seguridad jurídica.

En el fondo, la cesantía funciona como símbolo de una tensión más amplia: para los trabajadores representa protección frente a la pérdida del empleo; para sectores empresariales, forma parte de una estructura de costos que consideran pesada para la creación de empleo formal.

Lo que sí contempla el proyecto

Más allá del ruido político, la reforma incluye cambios relevantes para el mercado laboral dominicano.

Entre los puntos más destacados figuran la regulación del teletrabajo, la actualización de normas sobre el trabajo doméstico, la ampliación de algunos permisos laborales, el aumento de la licencia por paternidad de dos a cuatro días laborables y la incorporación de medidas para agilizar los procesos judiciales en materia laboral.

También se contemplan ajustes vinculados a la suspensión del contrato de trabajo en situaciones excepcionales, la digitalización de procedimientos, nuevas reglas para la resolución de conflictos y un plazo máximo para que los procesos laborales no se prolonguen indefinidamente en los tribunales.

Se trata de elementos importantes en un país donde el Código de Trabajo tiene más de tres décadas de vigencia y donde el mercado laboral ha cambiado de manera significativa, especialmente después de la pandemia, el crecimiento del empleo remoto y la expansión de nuevas formas de contratación.

El Gobierno apuesta al consenso, pero evita cargar solo con el costo

El Gobierno de Luis Abinader ha intentado proyectar una posición de equilibrio. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la reforma debe avanzar sobre la base del diálogo y el consenso entre los sectores involucrados.

Ese mensaje puede leerse como una defensa del método tripartito, pero también como una señal de cautela política. Aprobar una reforma laboral sin el respaldo de los empresarios podría generar tensión con un sector clave para el Gobierno. Pero reabrir puntos sensibles para los sindicatos podría activar conflictos sociales en un tema históricamente delicado.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, ha defendido la necesidad de aprobar la reforma y ha señalado que el Código de 1992 ya no responde plenamente a las dinámicas del mercado laboral actual. Sin embargo, el curso que ha tomado la discusión muestra que el respaldo político todavía no se traduce en una aprobación definitiva.

El Ejecutivo parece interesado en que la reforma avance, pero no al precio de romper por completo el equilibrio entre empresarios y trabajadores.

Quién gana con la demora

El aplazamiento no es neutro

Para el sector empresarial, cada semana adicional abre una oportunidad para insistir en sus observaciones y presionar por cambios antes de la segunda lectura. La solicitud de más revisión puede presentarse como una búsqueda de consenso, pero también funciona como una estrategia para ganar tiempo en la etapa decisiva del proceso.

Para los sindicatos, en cambio, la demora representa un riesgo. Mientras más se extiende el debate, mayor es la posibilidad de que se reabran temas que consideran cerrados, especialmente la cesantía. Por eso han insistido en que la pieza debe avanzar sin alterar derechos adquiridos.

Los trabajadores también quedan en espera. Aunque la reforma no resolverá por sí sola los grandes problemas del mercado laboral dominicano, sí contiene disposiciones que actualizarían derechos, procedimientos y modalidades de trabajo que hoy operan con vacíos legales o reglas insuficientes.

El Congreso, por su parte, queda en una posición incómoda. Una Cámara que aprueba una pieza en primera lectura y luego la devuelve repetidamente a comisión proyecta una imagen de inseguridad política o de incapacidad para cerrar acuerdos.

El riesgo de que la reforma vuelva a quedarse en el camino

Uno de los grandes temores es que la reforma laboral repita la historia de otros intentos fallidos

El proyecto ha recorrido un largo camino entre mesas de diálogo, comisiones, informes, observaciones y debates. Pero la experiencia legislativa dominicana muestra que una pieza puede estar cerca de aprobarse y, aun así, quedarse en el camino si no logra completar todos los pasos antes del cierre de la legislatura.

Ese riesgo vuelve más relevante el plazo fijado hasta el 17 de junio. Si la comisión no logra devolver un texto políticamente viable, la reforma podría seguir acumulando retrasos y entrar en una zona de mayor incertidumbre.

La pregunta ya no es solo si habrá reforma, sino qué tipo de reforma saldrá del Congreso y bajo qué presión será aprobada.

Una prueba para el Congreso

La reforma laboral se ha convertido en una prueba de madurez institucional.

El país necesita actualizar su legislación laboral, pero también necesita que esa actualización no sea vista como una imposición de un sector sobre otro. El reto consiste en equilibrar derechos laborales, competitividad empresarial, formalización del empleo y seguridad jurídica, sin sacrificar conquistas básicas ni convertir la reforma en una simple concesión política.

El problema es que el Congreso parece moverse entre la cautela y el cálculo. Sabe que cualquier decisión tendrá costos. Si aprueba el proyecto sin nuevos cambios, enfrentará el reclamo empresarial. Si introduce modificaciones sensibles, chocará con los sindicatos. Si sigue aplazando, alimentará la percepción de que no puede, o no quiere, decidir.

Por ahora, la reforma laboral sigue en el mismo lugar donde ha estado durante años: cerca de aprobarse, pero todavía atrapada en la disputa entre quienes quieren modernizar el Código de Trabajo sin tocar derechos adquiridos y quienes entienden que modernizar implica revisar también los costos del sistema laboral.

El 17 de junio será una nueva prueba. No solo para la comisión que estudia el proyecto, sino para un Congreso que deberá demostrar si está dispuesto a convertir el consenso en ley o si volverá a dejar que la reforma se hunda en el calendario legislativo.

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