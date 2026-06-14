CCR de Anamuya y Palacio Municipal de San Rafael de Yuma avanzan conforme al cronograma, afirma Ito Bisonó

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, supervisó varios proyectos de infraestructura que ejecuta la institución en la provincia La Altagracia, donde constató los avances del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en Higüey, y del nuevo Palacio Municipal de San Rafael de Yuma.

El CCR de Anamuya se construye sobre una superficie de 8,953 metros cuadrados, con una inversión de RD$ 575 millones y capacidad para albergar a 560 privados de libertad.

Durante el recorrido, el funcionario aseguró que ambas obras avanzan conforme al cronograma establecido y sin contratiempos, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la provincia.

CCR de Anamuya entra en fase avanzada de construcción

El Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, donde Bisonó estuvo acompañado por la gobernadora provincial, Daisy Francisca De Óleo; la diputada Carmen de la Rosa; el vicealcalde de Higüey, Pablo Ávila; y representantes de la Comisión Penitenciaria de La Altagracia.

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El ministro explicó que la obra presenta un importante nivel de avance y cuenta con un flujo de pagos que garantiza la continuidad de los trabajos.

“Este centro penitenciario tendrá novedades, donde los procesos que hay que revisar con la justicia, los jueces van a venir aquí y los privados de libertad no tendrán que trasladarse al juzgado. Con eso habrá más rapidez, más desahogo y mejores prácticas”, expresó Bisonó.

Asimismo, señaló que la nueva infraestructura contribuirá a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios de la zona y permitirá que los internos cumplan sus condenas en condiciones más dignas.

Palacio Municipal de San Rafael de Yuma fortalece la institucionalidad local

El titular del Mivhed inspeccionó los trabajos del nuevo Palacio Municipal de San Rafael de Yuma, proyecto concebido para fortalecer la capacidad operativa del cabildo y mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

“Estamos pasando revista a la estructura del Palacio Municipal, va bien, se avanzó en la construcción y esperamos que para fin de año o principio de año poder estar aquí con el presidente de la República entregando esta obra”, afirmó el ministro.

Por su parte, el alcalde de San Rafael de Yuma, Francisco Rodríguez, agradeció al Mivhed por el respaldo brindado al municipio mediante la construcción de esta importante obra.

“Nos sentimos bien por el apoyo que nos han dado, se está trabajando bien continuamente aquí en el edificio de San Rafael de Yuma”, expresó.

Infraestructura moderna para mejorar los servicios municipales

El nuevo Palacio Municipal contará con oficinas para la Alcaldía y Vicealcaldía, salón de juntas, recepción, recursos humanos, planeamiento urbano, desarrollo social, participación comunitaria, Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas.

Además, dispondrá de salón de conferencias, auditorio, oficinas administrativas, comedor, cocina, sala de reuniones, sala de espera, archivos, cuarto eléctrico, baños y áreas de servicios generales, limpieza y ornato.

También incorporará dependencias destinadas a gestión ambiental, compras y contrataciones, contabilidad y otras áreas orientadas a fortalecer la eficiencia administrativa y la atención a los munícipes.

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