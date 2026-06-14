El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Teodoro Tejada, solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) realizar una investigación exhaustiva sobre una licitación de RD$120 millones llevada a cabo por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) para la reparación y acondicionamiento de viviendas.

Más del 75 % fueron inhabilitados

Tejada expresó preocupación por el hecho de que más del 75 % de los participantes en el proceso fueron inhabilitados, situación que, a su juicio, amerita una revisión detallada tanto del informe de evaluación técnica como de la resolución que determinó los oferentes habilitados.

El profesional sostuvo que la alta cantidad de empresas descalificadas genera dudas sobre la transparencia del proceso y afirmó que varias compañías fueron habilitadas en numerosos lotes, mientras otras quedaron fuera de la competencia.

Asimismo, criticó uno de los requisitos de subsanación relacionado con la presentación de certificaciones sobre líneas de crédito disponibles.

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Según explicó, las entidades bancarias no suelen emitir documentos que indiquen el monto disponible de una línea de crédito, sino certificaciones que confirman el monto aprobado y el cumplimiento de las obligaciones financieras del cliente.

Finalmente, exhortó al Mivhed a garantizar el cumplimiento de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, así como a continuar impulsando la participación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en los procesos gubernamentales.

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