La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) informó que, a través de su Delegación Sur y en coordinación con la Gobernación de Bahoruco y el Ayuntamiento Municipal de Neiba, convocará a autoridades, instituciones y representantes de la sociedad civil para trabajar de manera conjunta en la reducción del riesgo y la vulnerabilidad sísmica en edificaciones, infraestructuras y líneas vitales de la provincia.

La iniciativa busca fortalecer la preparación de la población ante la posible ocurrencia de eventos sísmicos, mediante acciones orientadas a la prevención, la educación ciudadana y la coordinación interinstitucional. Como parte de estos esfuerzos, fue socializado el proyecto “Voces que Previenen”, una propuesta enfocada en sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar medidas preventivas que contribuyan a proteger vidas y bienes.

Durante un encuentro celebrado en la Gobernación Provincial de Bahoruco, la gobernadora María Esther Díaz Medina, junto a Jeferson Reyes Díaz, en representación del alcalde de Neiba, Yadel Antonio Suberví, conocieron los alcances de la iniciativa y expresaron su respaldo a las acciones que serán desarrolladas en beneficio de la provincia.

Autoridades analizan desafíos de prevención en Bahoruco

En este primer acercamiento, las autoridades intercambiaron experiencias y planteamientos sobre los principales desafíos que enfrenta Bahoruco en materia de prevención y gestión del riesgo. Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación para enfrentar de manera efectiva los efectos de fenómenos de origen natural, especialmente los eventos sísmicos.

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Los participantes destacaron que la prevención constituye la herramienta más efectiva para proteger vidas humanas y reducir pérdidas materiales. En ese sentido, valoraron la creación de espacios de diálogo, capacitación y concienciación que permitan fortalecer las capacidades locales y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

La gobernadora María Esther Díaz informó que, para garantizar el éxito de la jornada, serán convocados todos los sectores de la provincia, incluyendo ingenieros, arquitectos y agrimensores agrupados en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), así como directores de escuelas públicas, representantes de colegios privados, juntas de vecinos, comerciantes y medios de comunicación.

“Voces que Previenen” apuesta por la educación ciudadana

Por su parte, Miguel López, encargado de la Delegación Sur de Onesvie y representante del director general de la institución, ingeniero Leonardo Reyes Madera, explicó que “Voces que Previenen” incorpora un importante componente educativo destinado a elevar el nivel de concienciación ciudadana sobre la necesidad de conocer, adoptar y difundir medidas preventivas que permitan responder adecuadamente ante la eventual ocurrencia de un terremoto de gran magnitud.

López resaltó que este tipo de iniciativas permiten acercar la prevención a las comunidades, promover una mayor comprensión sobre los riesgos sísmicos y fortalecer la articulación entre las autoridades locales, las instituciones técnicas y la población.

Compromiso institucional con la resiliencia comunitaria

El encuentro se realizó el pasado 3 de junio en el salón de reuniones de la Gobernación Provincial de Bahoruco. Allí, las autoridades presentes asumieron el compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar el éxito de la conferencia “Voces que Previenen” y ampliar el alcance de las acciones preventivas en la provincia.

Con esta iniciativa, Onesvie reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones de sensibilización, formación y articulación institucional que contribuyan a fortalecer la resiliencia de las comunidades dominicanas frente a los riesgos sísmicos, especialmente en territorios donde la preparación ciudadana y la evaluación de infraestructuras resultan esenciales para reducir vulnerabilidades.

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