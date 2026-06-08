Mayoría respalda abordar la violencia intrafamiliar desde la salud mental

La amplia mayoría de los lectores que participaron en la más reciente encuesta de Acento consideró que la violencia intrafamiliar requiere un tratamiento integral fundamentado en la salud mental para contribuir a la erradicación de los feminicidios.

Ante la pregunta: ¿Consideras que, como expresa el arzobispo de Santiago, la violencia intrafamiliar requiere un tratamiento integral, fundamentado en la salud mental, para erradicar los feminicidios?, el 88.2 % de los participantes respondió afirmativamente, mientras que el 7.87 % manifestó estar en desacuerdo.

Los resultados reflejan un amplio respaldo a la postura expresada por el arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, quien planteó la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar desde una perspectiva integral que incluya la atención a la salud mental como parte de las estrategias de prevención.

Salud mental, educación y cultura machista centran debate sobre los feminicidios

Además de respaldar la importancia de la salud mental, algunos lectores aprovecharon los espacios de comentarios para señalar que la violencia contra las mujeres responde a múltiples factores sociales y culturales.

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Uno de los comentarios compartidos en redes sociales sostuvo que la violencia intrafamiliar no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la salud mental, sino también desde los patrones de conducta y los modelos de masculinidad que se reproducen en distintos ámbitos de la sociedad.

"La violencia intrafamiliar es fruto del tipo de masculinidad que se construye en la educación que se transmite desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y también desde las iglesias. No son hombres con problemas de salud mental, son hombres sumamente machistas que se entienden dueños de la vida de las mujeres, de las hijas y los hijos", expresó una lectora.

Otro participante consideró que el país mantiene una deuda pendiente con la atención psicológica y la salud mental, al señalar que "en este país la salud mental es un chiste; por algo hay que empezar".

Las opiniones reflejan la diversidad de enfoques presentes en el debate público sobre los feminicidios, una problemática que continúa generando preocupación en distintos sectores de la sociedad dominicana.

Especialistas han señalado que la violencia de género responde a causas complejas que incluyen factores culturales, familiares, educativos, económicos y psicológicos, por lo que requiere respuestas integrales desde el Estado, las familias, las escuelas, las comunidades y los servicios de salud.

Los resultados de la encuesta evidencian que una parte significativa de los lectores de Acento favorece la incorporación de la salud mental dentro de las estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar, aunque también subrayan la necesidad de abordar factores como el machismo, la educación y los patrones culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres.

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