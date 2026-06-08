La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) iniciará este martes 10 de junio la quinta y última etapa del proceso evaluativo, correspondiente al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), una fase clave para valorar las competencias y el desempeño de los educadores del sistema público preuniversitario.

La comisión informó que esta etapa se desarrollará mediante un esquema gradual y escalonado, diseñado para garantizar una ejecución organizada, eficiente y segura en todo el territorio nacional.

Según explicó, más de 115,000 docentes participarán en esta fase, para la cual se habilitaron 122 centros sedes distribuidos en todas las provincias del país. La incorporación de los participantes se realizará de manera progresiva hasta completar la evaluación de los 39 cargos contemplados en el modelo nacional de evaluación.

Buscan medir competencias vinculadas a la práctica docente

La Comisión Nacional Rectora señaló que el Ejercicio de Rendimiento Profesional permitirá recopilar evidencias sobre la capacidad de los docentes para analizar, interpretar y responder a situaciones relacionadas con su práctica profesional, tomando como referencia los Estándares Profesionales y de Desempeño para el Desarrollo de la Carrera Docente.

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Indicó que el propósito de esta etapa no se limita a la medición individual del desempeño, sino que también procura fortalecer el desarrollo profesional de los educadores mediante la reflexión sobre la práctica pedagógica, la mejora continua y la promoción de una cultura de evaluación orientada a los aprendizajes y la calidad educativa.

La modalidad de implementación gradual, agregó, permitirá monitorear permanentemente el desarrollo del proceso, brindar acompañamiento oportuno a los participantes y garantizar las condiciones técnicas y operativas requeridas en cada jornada.

Avances de las etapas anteriores

La comisión recordó que recientemente concluyó la cuarta etapa de la evaluación, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), que alcanzó un nivel de cumplimiento de 99.3 %. Esta fase recopiló valoraciones de distintos actores del sistema educativo para aportar una visión más integral del desempeño docente.

Asimismo, informó que finalizó la etapa de observación de clases y planificación pedagógica, en la que fueron evaluados 74,868 docentes de los 78,462 previstos, equivalente al 95.4 % de la meta establecida. Este componente permitió valorar aspectos relacionados con la práctica pedagógica en el aula, la organización de los procesos de enseñanza y la planificación educativa.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Amproted).

La Evaluación de Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50-2025 y tiene como objetivo valorar las competencias de los educadores y contribuir al fortalecimiento de la carrera magisterial.

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