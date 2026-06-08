El Gran Bloque Unitario del Colegio Médico Dominicano (CMD) exigió este lunes la realización de una auditoría forense a las últimas administraciones del gremio, tras denunciar presuntas irregularidades en el manejo de fondos que podrían involucrar más de RD$ 60 millones.

Durante una rueda de prensa, Yubelkis Aquino sostuvo que los médicos tienen derecho a recibir explicaciones claras sobre el manejo de los recursos de la institución, al tiempo que reclamó transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades del gremio.

La dirigente gremial planteó que la auditoría sea realizada por la Cámara de Cuentas, argumentando que el CMD administra recursos provenientes tanto del Estado como de las contribuciones de los médicos colegiados, por lo que el proceso debe desarrollarse con independencia y credibilidad.

"Es imposible que el Colegio Médico se audite a sí mismo", afirmó Aquino al citar las disposiciones de la Ley 68-03, que establece mecanismos de fiscalización para la institución.

Según explicaron los representantes del Gran Bloque Unitario, las denuncias abarcan las últimas cuatro gestiones del CMD, correspondientes a los períodos presididos por Wilson Roa, Senén Caba y las dos administraciones más recientes de Waldo Ariel Suero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los médicos señalaron que informaciones recibidas apuntan a un presunto faltante superior a los RD$60 millones, así como a la existencia de 753 cheques que habrían sido cobrados por dirigentes del gremio.

Asimismo, indicaron que el caso salió a la luz luego de que el expresidente del CMD, Wilson Roa, recibiera una llamada de una entidad bancaria para confirmar un cheque por RD$189 mil, pese a que había dejado la presidencia del gremio siete años atrás.

Ante la situación, el Gran Bloque Unitario propuso la creación de una comisión integrada por expresidentes del CMD para supervisar el proceso investigativo y garantizar la transparencia de los resultados.

Los galenos también aseguraron que desde hace varios años los miembros del gremio no reciben informes detallados sobre la situación financiera de la institución.

Preocupación por el nuevo Código Penal

Durante el encuentro con la prensa, la corriente gremial expresó además su preocupación por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que el CMD no asumió una postura suficientemente firme en defensa de los profesionales de la salud durante la discusión de la normativa.

En ese contexto, propusieron la celebración de una magna asamblea nacional para definir la posición del gremio frente a los nuevos desafíos legales y fortalecer la institucionalidad del Colegio Médico Dominicano.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más