El Poder Ejecutivo dispuso varios movimientos en el servicio exterior dominicano mediante los decretos 350-26 y 351-26, con los cuales fueron designados nuevos cónsules generales en Chile, Estados Unidos y Venezuela.

Las disposiciones, firmadas por el presidente Luis Abinader, forman parte de las atribuciones constitucionales del mandatario para dirigir la política exterior, así como para designar, aceptar renuncias y remover a miembros del cuerpo diplomático.

Nuevas designaciones consulares

Mediante el Decreto 350-26, el presidente designó a Robert Ramón Arias Fernández como cónsul general de República Dominicana en Santiago, República de Chile, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

La misma disposición nombra a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul general de República Dominicana en Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América.

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El decreto también deroga el artículo 2 del Decreto núm. 334-25, del 20 de junio de 2025, que había designado a María Luisa Ubiera Zorilla como embajadora en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese mismo documento, Ubiera Zorrilla queda designada como cónsul general de República Dominicana en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Designación en Venezuela

A través del Decreto 351-26, el Poder Ejecutivo designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Ambos decretos fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para fines de conocimiento y ejecución.

Las designaciones se producen en el marco de la Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, normativa que regula la organización, funcionamiento, ingreso, permanencia y designación de los funcionarios del servicio exterior dominicano.

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