A 14 meses de la tragedia, el Jet Set aún muestra evidencias de los daños provocados por el colapso. En el lugar permanecen restos de la estructura, escombros y áreas visiblemente afectadas, reflejando la magnitud de lo ocurrido.

El antiguo local del Jet Set continúa sin actividad y presenta signos de deterioro producto del tiempo y de los daños sufridos. Desde distintos puntos del perímetro pueden observarse materiales acumulados y secciones de la estructura que conservan las huellas del desastre.

Frente a las ruinas también permanece un altar levantado por familiares y allegados, donde se exhiben fotografías de las víctimas acompañadas de flores, velones, mensajes y otros objetos conmemorativos en señal de recuerdo y homenaje.

Para familiares de las víctimas y residentes de la zona, el estado actual del lugar constituye un recordatorio permanente de la tragedia. Mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con el caso, los restos de la estructura y el altar conmemorativo permanecen como símbolos de la memoria colectiva y del reclamo de justicia que continúa vigente.

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