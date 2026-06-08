A 14 meses de la tragedia, el Jet Set aún muestra evidencias de los daños provocados por el colapso. En el lugar permanecen restos de la estructura, escombros y áreas visiblemente afectadas, reflejando la magnitud de lo ocurrido.

El antiguo local del Jet Set continúa sin actividad y presenta signos de deterioro producto del tiempo y de los daños sufridos. Desde distintos puntos del perímetro pueden observarse materiales acumulados y secciones de la estructura que conservan las huellas del desastre.

Frente a las ruinas también permanece un altar levantado por familiares y allegados, donde se exhiben fotografías de las víctimas acompañadas de flores, velones, mensajes y otros objetos conmemorativos en señal de recuerdo y homenaje.

Para familiares de las víctimas y residentes de la zona, el estado actual del lugar constituye un recordatorio permanente de la tragedia. Mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con el caso, los restos de la estructura y el altar conmemorativo permanecen como símbolos de la memoria colectiva y del reclamo de justicia que continúa vigente.

Los escombros permanecen como testimonio de uno de los hechos más trágicos registrados en la zona.
El deterioro de la estructura es visible desde distintos puntos del perímetro.
Los escombros permanecen en el lugar mientras continúan los procesos relacionados con el caso.
Parte de los escombros del establecimiento permanece en el lugar a 14 meses de la tragedia.
Un altar con fotografías de las víctimas permanece frente a los restos del establecimiento.
El altar conmemorativo se ha convertido en un punto de encuentro para familiares y allegados.
Velones y arreglos florales rodean las imágenes colocadas en memoria de las víctimas.
El altar conmemorativo permanece junto a los escombros como un recordatorio del dolor que dejó el colapso.

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