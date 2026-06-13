Inician construcción de cárcel en Cotuí; forma parte de inversión superior a RD$ 4,200 millones

El presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor Ito Bisonó, encabezaron el inicio de los trabajos de construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cotuí, una obra orientada a fortalecer y modernizar la infraestructura penitenciaria en la provincia Sánchez Ramírez.

El proyecto forma parte del plan de ampliación y transformación del sistema penitenciario dominicano, mediante el cual el MIVHED ha iniciado la construcción de centros de corrección y rehabilitación en Azua, Hato Mayor, El Seibo, Santiago Rodríguez y Cotuí, para un total de cinco de los diez contemplados a nivel nacional.

Inversión supera los RD$ 4,200 millones

Durante el acto, el ministro Ito Bisonó informó que los cinco centros penitenciarios iniciados representan una inversión superior a RD$ 4,200 millones, recursos que, según explicó, generarán movimiento económico, contratación de servicios, adquisición de materiales y empleos en las comunidades donde se levantan las obras.

El funcionario sostuvo que el Gobierno busca que las oportunidades generadas durante el proceso de construcción tengan una importante participación local, de manera que el proyecto deje beneficios directos en la economía de Cotuí y de toda la provincia Sánchez Ramírez.

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Agregó que, una vez en operación, cada centro requerirá personal administrativo, técnico, de seguridad, mantenimiento y apoyo operativo, lo que permitirá crear capacidades permanentes y dinamizar la economía local a largo plazo.

Centro tendrá capacidad para 700 internos

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, el CCR Cotuí será construido sobre una superficie neta de casi 22,700 metros cuadrados y tendrá capacidad para alojar de forma segura a 700 internos.

El complejo fue diseñado bajo un enfoque integral que combina control perimetral, espacios de alojamiento, áreas administrativas, zonas de formación, productividad, educación, recreación y atención a la salud mental.

Entre las estructuras contempladas figura el edificio ECO 1, que incluirá un bloque administrativo con celdas de observación, alojamiento para Vigilantes de Tratamiento y Penitenciarios (VTP), celdas de seguridad media y máxima, así como celdas conyugales.

Educación, trabajo y reinserción

La infraestructura también contará con una biblioteca, aulas formativas y una nave de talleres para capacitación técnica y manual, con el propósito de fortalecer los procesos de educación y reinserción laboral de las personas privadas de libertad.

El diseño incorpora, además, un área agrícola, una granja para la crianza de conejos y gallinas, un comedor general y tres canchas de baloncesto para actividades físicas y recreativas.

Asimismo, el centro dispondrá de un área de caniles, 98 plazas de estacionamiento distribuidas entre parqueos generales, privados, de servicios y autobuses, así como casetas para servicios esenciales, incluyendo cisterna, planta eléctrica, aduana, depósito de basura y tanque de gas.

Seguridad perimetral

Para garantizar el control del recinto, el diseño de seguridad del CCR Cotuí contempla una garita principal de acceso y un circuito perimetral vigilado por seis torres de vigilancia ubicadas estratégicamente.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, afirmó que la obra confirma que la agenda penitenciaria forma parte de la realidad nacional y responde a una política pública sostenida.

Santana destacó que, una vez construido el centro, muchas familias no tendrán que trasladarse a otras provincias para visitar a sus parientes privados de libertad, lo que contribuirá a reducir riesgos en carretera y a mantener vínculos familiares más cercanos durante los procesos de rehabilitación.

Transformación del sistema penitenciario

El Gobierno sostiene que esta infraestructura responde a la visión de transformar los espacios de reclusión en verdaderos centros de reforma y segundas oportunidades, bajo estándares arquitectónicos y de seguridad orientados a la dignificación del sistema penitenciario.

Con el inicio del CCR Cotuí, el MIVHED reafirma su compromiso con el desarrollo de obras públicas que impacten la seguridad ciudadana, la rehabilitación social y la calidad de vida de las comunidades donde se ejecutan estos proyectos.

En el acto participaron, además del presidente Luis Abinader y el ministro Ito Bisonó, el senador de la provincia Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la gobernadora Cristina Rodríguez de Alba; el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana; y el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, entre otras autoridades.

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