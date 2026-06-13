La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) apresó a varios exdirectivos del Instituto Oncológico de Santiago, acusados de presunta malversación de recursos de la institución.

Una fuente de entero crédito reveló que los arrestos fueron ejecutados durante operativos realizados en las residencias de los implicados.

Entre los detenidos figuran el ingeniero Héctor Lora, expresidente del Consejo Directivo; su esposa, Luisa Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD; y Dilcia Isabel Vargas, vicepresidenta del Consejo, auditora y exesposa del ingeniero Lora.

El ingeniero Lora había sido destituido previamente de sus funciones en medio de denuncias relacionadas con un presunto desfalco millonario en la institución dedicada a la atención de pacientes con cáncer de la región del Cibao.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La fuente indicó que los arrestos forman parte del proceso judicial iniciado en contra de los imputados y que las autoridades se encuentran en la fase de presentación de medidas de coerción.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el monto de los recursos presuntamente malversados ni sobre los cargos específicos que serán presentados ante los tribunales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más