Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a penas de 20 y a siete años de prisión a dos hombres por el asesinato de otro, en un suceso ocurrido en el año 2024, en el sector Miraflores de Sábana Perdida, Santo Domingo Norte.

Miguel Espejo Ramírez (Morenay y/o Monkena) fue condenado a 20 años de reclusión, mientras que Víctor Nomar Medrano Urbáez (El Rubio) fue sentenciado a siete años de prisión, por la participación de ambos en el asesinato de Yobani Sánchez Mejía.

La acusación del Ministerio Público, instrumentada por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo, explica que la tarde del 23 de noviembre del 2024, la víctima estaba en el sector Miraflores, de Sábana Perdida, cuando los hoy procesados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, de la que Espejo Ramírez se bajó y, mientras le vociferaba que le devolviera un celular, por el cual habían tenido un inconveniente el día anterior, apuñaló a Sánchez.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, mostró los elementos probatorios que sustentaron la responsabilidad penal de los dos condenados, quienes faltaron a los artículos 265, 266, 295 y 302 del Código Penal Dominicano, también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Por decisión de los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez P., los procesados deberán cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

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