Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron a tres hombres y confiscaron más de 3,000 gramos de presuntas sustancias narcóticas, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y otras evidencias durante operativos simultáneos realizados en Río San Juan, Nagua y Samaná.

Las intervenciones forman parte de la ampliación de las labores de interdicción contra el microtráfico de drogas que desarrollan las autoridades dentro de un plan de inteligencia estratégica orientado a desmantelar puntos de distribución de sustancias controladas.

Persecución en Río San Juan culmina con decomiso de más de 1,700 gramos de cocaína

En una primera operación, agentes de la DNCD dieron seguimiento a un hombre que se desplazaba en una camioneta y que, al percatarse de la presencia de las autoridades, aceleró la marcha del vehículo, se desmontó e intentó escapar a pie.

El detenido fue identificado como Junior Martínez, alias “Victorino”, quien fue interceptado en el paraje La Cantera. Durante la requisa, las autoridades le ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros con su cargador y varias cápsulas, 297 gramos de presunta cocaína y 2,000 dólares estadounidenses.

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Posteriormente, al inspeccionar la camioneta Toyota Hilux blanca en la que se desplazaba, los agentes localizaron debajo del asiento del conductor una mariconera que contenía 1,497 gramos de presunta cocaína, dos teléfonos celulares, un reloj Rolex, documentos y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Allanamiento en Nagua deja un detenido y más de un kilo de cocaína confiscada

Las operaciones continuaron en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde agentes de la DNCD y representantes del Ministerio Público ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector Los Solares del Cruce del Caño.

Durante la intervención fue encontrado un bulto oculto dentro de una zapatera que contenía 1,244 gramos de presunta cocaína, un revólver calibre .38 con tres cápsulas y una balanza.

En el operativo fue arrestado Robert Luciano Luciano, conocido como “Robert Bulto”, quien, según las autoridades, posee antecedentes penales.

Operativo en Samaná concluye con arresto de hombre armado

En una acción simultánea desarrollada en la provincia de Samaná, las autoridades detuvieron a Jorge Luis Jiménez, alias “Chango”, quien se desplazaba en una motocicleta por la avenida William Johnson, en el sector Bar de los Guardias.

De acuerdo con el informe oficial, al momento de ser requisado se le ocuparon 62 gramos de presunta cocaína, 43 gramos de marihuana y una pistola calibre 9 milímetros. El detenido habría intentado escapar de los agentes antes de ser interceptado.

Estrategia contra el microtráfico

La DNCD informó que estas operaciones conjuntas con el Ministerio Público forman parte de la estrategia integral que ejecuta la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para combatir el microtráfico y desarticular redes de distribución de drogas en distintas provincias del país.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles vínculos con otras estructuras dedicadas al tráfico de sustancias controladas.

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