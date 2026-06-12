El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado de la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), María José Martínez; sostuvo la reunión de ‘Staff Visit’ del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes.

El FMI recabó datos del sector público y privado sobre la economía dominicana, proyectando que la economía dominicana cerraría el año 2026 con un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro del rango meta 4 % +/- 1 %.

Ricardo Llaudes, resaltó que “la confianza de que la resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente”.

Asimismo, afirmó que, en la perspectiva empresarial, “el crecimiento en 2026 de la economía dominicana será de los más altos en Latinoamérica, impulsado por una base exportadora cada vez más amplia y de mayor valor añadido, lo cual da confianza a los inversores internacionales”.

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Llaudes destacó que “las políticas decisivas y oportunas implementadas por el Banco Central, tanto el año pasado como éste, y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por incrementar la inversión de capital dentro de un marco prudente, se reconocen como contribuciones del sector público para el buen crecimiento de la economía dominicana en lo que llevamos de año”.

El jefe del equipo del FMI agregó que “a pesar de la coyuntura global, se siguen viendo flujos de ingresos muy elevados, con altos niveles de exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED). Esto ayudará a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga ligeramente por encima de 1.5 %”.

Llaudes se refirió también al sector financiero, afirmando que “se mantiene resiliente con niveles elevados de capitalización y rentabilidad. Por otra parte, esta delegación ve fundamental continuar con políticas fiscales prudentes, ancladas por el cumplimiento de la regla fiscal y la protección del gasto de capital”.

Valdez Albizu manifestó que el BCRD se mantiene en constante vigilancia del impacto de los choques externos, y señaló la estrecha colaboración que siempre se ha mantenido con el FMI.

El gobernador destacó la resiliencia de la economía dominicana ante los choques externos y coincidió con el jefe de misión que la economía podría alcanzar un crecimiento en torno al 4 % este año.

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