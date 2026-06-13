Las autoridades investigan un presunto caso de feminicidio-suicidio ocurrido la tarde de este viernes 12 de junio de 2026 en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
La víctima fue identificada como Berkis María Lantigua, de 53 años, mientras que el hombre involucrado en el hecho es Héctor Rafael Hernández, de 54 años.
Hasta el momento, las circunstancias en que ocurrió el suceso no han sido esclarecidas por las autoridades, que mantienen abierta una investigación para determinar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Miembros de los organismos de investigación y del Ministerio Público se presentaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias y continuar con las pesquisas.
Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre este caso que ha conmocionado a residentes de Nagua.
Noticias relacionadas
Centro de Estudios de Género del Intec cuestiona decisión judicial en caso Wander Franco
Venezolana víctima de violencia agradece a autoridades dominicanas por captura de su expareja
Paridad de género sigue siendo una deuda pendiente en la política dominicana
Manifiesto por una nueva liberación dominicana: hacia un modelo social y soberano
Compartir esta nota