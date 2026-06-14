El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, recibió a una misión del Fondo Monetario Internacional encabezada por Ricardo Llaudes, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre el desempeño de la economía dominicana, la evolución del sistema financiero y los desafíos del entorno macroeconómico internacional.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial que desarrolla el FMI en el país y sirvió para evaluar las perspectivas económicas de la República Dominicana, así como los factores que inciden en el crecimiento y la estabilidad financiera.

FMI resalta fortaleza económica del país

Durante las conversaciones, la misión del organismo multilateral destacó la resiliencia de la economía dominicana y proyectó un crecimiento cercano al 4 % para el año 2026, acompañado de una inflación dentro del rango meta establecido por las autoridades monetarias.

Asimismo, señalaron que la actividad económica continúa respaldada por sectores estratégicos como el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa, considerados pilares fundamentales para el desarrollo económico nacional.

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Banreservas apuesta al diálogo con organismos internacionales

Aguilera valoró la importancia de mantener espacios de intercambio con instituciones internacionales para fortalecer las buenas prácticas, compartir experiencias y contribuir al desarrollo sostenible del sistema financiero dominicano.

La delegación del FMI estuvo integrada además por Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakili e Ilya Stepanov, economistas senior del organismo, así como Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante la entidad.

Por parte de Banreservas participaron Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Finanzas; José Obregón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales, junto a otros ejecutivos de la institución.

Compromiso con la estabilidad y el crecimiento sostenible

Durante la reunión, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza de los mercados y promover condiciones favorables para impulsar la inversión y el crecimiento sostenible.

Al concluir el encuentro, Leonardo Aguilera reafirmó el compromiso de Banreservas de mantener una gestión responsable y continuar promoviendo espacios de diálogo y cooperación con organismos multilaterales, como parte de su aporte al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico sostenible de la República Dominicana.

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