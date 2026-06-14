El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha alcanzado un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

Además, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

Esto sucede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó el líder republicano en su red Truth Social.

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El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática.