Lo esencial:
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que el acuerdo con Irán se firmará este domingo, lo que reabrirá el estrecho de Ormuz e impedirá definitivamente que Teherán obtenga armamento nuclear.
- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que las negociaciones están "más cerca que nunca" de un memorando de paz que podría concretarse en las próximas 24 horas.
- El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, pidió cautela sobre la fecha de firma del memorando de Islamabad y descartó que ocurra el domingo, aunque no descartó que el acuerdo se suscriba en los próximos días.
- El Comando Central de EE. UU. informó que derribó múltiples drones de ataque lanzados por Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
- Medios estatales libaneses reportaron bombardeos israelíes en el sur de Líbano, poco después de que el ejército de Israel emitiera una orden de evacuación urgente para 20 zonas.
A continuación, las noticias más determinantes de la jornada del 13 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente, en medio de mensajes cruzados entre Irán y Estados Unidos:
Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales.
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