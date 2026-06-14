Lo esencial:

  • El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que el acuerdo con Irán se firmará este domingo, lo que reabrirá el estrecho de Ormuz e impedirá definitivamente que Teherán obtenga armamento nuclear. 
  • El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que las negociaciones están "más cerca que nunca" de un memorando de paz que podría concretarse en las próximas 24 horas. 
  • El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, pidió cautela sobre la fecha de firma del memorando de Islamabad y descartó que ocurra el domingo, aunque no descartó que el acuerdo se suscriba en los próximos días.
  • El Comando Central de EE. UU. informó que derribó múltiples drones de ataque lanzados por Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz
  • Medios estatales libaneses reportaron bombardeos israelíes en el sur de Líbano, poco después de que el ejército de Israel emitiera una orden de evacuación urgente para 20 zonas. 

A continuación, las noticias más determinantes de la jornada del 13 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente, en medio de mensajes cruzados entre Irán y Estados Unidos

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales.

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