Lo esencial:

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que el acuerdo con Irán se firmará este domingo , lo que reabrirá el estrecho de Ormuz e impedirá definitivamente que Teherán obtenga armamento nuclear.

, lo que reabrirá el estrecho de Ormuz e impedirá definitivamente que Teherán obtenga armamento nuclear. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que las negociaciones están "más cerca que nunca" de un memorando de paz que podría concretarse en las próximas 24 horas.

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, pidió cautela sobre la fecha de firma del memorando de Islamabad y descartó que ocurra el domingo, aunque no descartó que el acuerdo se suscriba en los próximos días.

aunque no descartó que el acuerdo se suscriba en los próximos días. El Comando Central de EE. UU. informó que derribó múltiples drones de ataque lanzados por Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

en el estrecho de Ormuz. Medios estatales libaneses reportaron bombardeos israelíes en el sur de Líbano, poco después de que el ejército de Israel emitiera una orden de evacuación urgente para 20 zonas.

A continuación, las noticias más determinantes de la jornada del 13 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente, en medio de mensajes cruzados entre Irán y Estados Unidos:

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales.

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