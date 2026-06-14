El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizará el lunes 15 de junio en Évian-les-Bains, a orillas del lago Lemán, un día después de cumplir 80 años. La fecha no es casual: la Cumbre del G7 debía comenzar el 14 de junio, pero la Presidencia francesa la aplazó para que el mandatario norteamericano pudiera celebrar su cumpleaños con un evento de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca. La decisión muestra el espíritu con el que Francia organizó el foro: que nada moleste al huésped más imprevisible de todos.

Será el primer reencuentro de Trump con sus pares de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón desde que Washington lanzó junto a Israel, en febrero pasado, la guerra contra Irán. El conflicto alteró la región, llevó al cierre del estrecho de Ormuz y profundizó la fractura entre Europa y Estados Unidos, que ya habían abierto los aranceles norteamericanos y las ambiciones del republicano sobre Groenlandia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una videoconferencia con China y los Estados del G7, el 11 de junio de 2026 en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, marcó el tono del encuentro este viernes 12 de junio: las democracias deben ser "lúcidas, fuertes y capaces de actuar juntas" frente a un orden internacional donde las relaciones de fuerza están de regreso.

Ormuz, la urgencia número uno

El tema que más urge es la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas que consume el mundo. El bloqueo disparó los precios del combustible y ha golpeado con especial dureza a Europa y Japón, más dependientes que Estados Unidos de los hidrocarburos del Golfo.

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Trump quiere aterrizar en Évian con un acuerdo con Irán ya sellado. El jueves 11 de junio aseguró que la guerra había terminado y que un pacto -memorando de entendimiento- con Teherán podría firmarse este fin de semana en Europa, con la rúbrica de su vicepresidente, J.D. Vance. Los medios estatales iraníes, sin embargo, afirman que para Teherán todavía no hay nada cerrado.

Mientras tanto, París y Londres promueven una coalición de medio centenar de países para garantizar la libre navegación por el estrecho si se concreta finalmente el cese de hostilidades, para que, de esa manera, Washington y Teherán puedan concentrarse en lo importante: el programa nuclear iraní, el balístico y la estabilidad regional.

Los mandatarios de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se sumarán el martes al debate sobre la crisis, que incluye también Gaza y Líbano.

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Ucrania: europeos buscan que EE. UU. reactive su rol ante la guerra

Esa misma jornada, con la presencia esperada del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el G7 discutirá cómo encaminar una negociación directa entre Kiev y Moscú. La posición europea tiene líneas rojas claras: el diálogo debe partir de la actual línea del frente, sin exigirle a Ucrania que ceda el Donbass, y sin levantar las sanciones a Rusia de entrada.

Los europeos, que hoy cargan casi en su totalidad con el apoyo militar y financiero a Kiev a través de un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares), le pedirán a Trump que Estados Unidos vuelva a tener un papel activo.

"Hay que reconstruir la convergencia en el G7″ sobre Ucrania, admitió Macron días atrás. Bruselas, por su parte, no pretende mediar como actor neutral: la seguridad del continente está en juego y exige que los intereses europeos queden representados en cualquier acuerdo final.

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China y un superávit de un billón de dólares

El tercer frente es económico.

El superávit comercial chino superó el billón de dólares en 2025, producto de una economía volcada a la exportación que, ante la debilidad de su demanda interna, inunda y desestabiliza los mercados del resto del mundo. A eso se suma el dominio de Beijing sobre la cadena de los minerales críticos y las tierras raras, insumos estratégicos de los que el G7 depende de manera excesiva.

La discusión en Évian girará en torno a qué controles de exportación adoptar y cómo coordinar las políticas comerciales, mientras los socios negocian hasta último momento una declaración conjunta sobre minerales críticos.

Macron distribuyó tareas: China debe ser "más justa" con las ayudas a sus empresas y reactivar su mercado interno, mientras que Estados Unidos debe asumir que los aranceles "fueron una mala idea" y Europa tiene que acelerar en inversión.

El jueves 11 de junio, en un gesto nuevo desde la creación del G20, la Presidencia francesa organizó una videoconferencia sobre los desequilibrios globales con la participación del viceprimer ministro chino, Zhang Guoqing, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin (izq.), y China, Xi Jinping, se estrechan la mano en Beijing el 20 de mayo de 2026

Beijing, que considera al G7 un foro poco representativo del orden mundial, pidió practicar "un verdadero multilateralismo" y un comercio sin barreras. Pero la desconfianza continúa: para varios analistas, China dejó atrás la ambigüedad estratégica y tomó partido por Rusia e Irán.

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Conteniendo la respiración ante Trump

Trump condiciona cada punto de la agenda.

En 2018 retiró su firma del comunicado final del G7 y el año pasado abandonó antes de tiempo la cumbre en Canadá entre críticas a Macron. Esta vez, los anfitriones esperan que se quede los tres días y hasta acepte una cena con el presidente francés el miércoles, quizás en Versalles. Varias ONG ya denunciaron el costo de tanta amabilidad: el cambio climático quedó fuera del programa.

Archivo. Emmanuel Macron y Donald Trump durante la rueda de prensa conjunta celebrada al término de la cumbre del G7 en Biarritz, el 26 de agosto de 2019.

La cumbre termina el miércoles 17 de junio con un almuerzo junto a líderes tecnológicos, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, para discutir la regulación digital y la protección de los menores en internet.

Como broche de oro, la Presidencia francesa espera siete declaraciones temáticas que incluyen narcotráfico, investigación contra el cáncer y minerales críticos. Unos 15.000 policías y militares, junto a 4.000 efectivos suizos, drones y sistemas antimisiles, montarán una burbuja de protección alrededor de la ciudad termal.

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Con EFE y AFP

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