Donald Trump anunció el viernes 12 de junio la muerte de "Niño Guerrero", considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, catalogada como terrorista por Washington.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", dijo el presidente de los Estados Unidos en su red Truth Social.

"Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", agregó el mandatario.

En el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, se llevó a cabo esta operación junto a Estados Unidos, confirmó el Gobierno de Venezuela.

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"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

Además dijo que la operación contó con apoyo tecnológico especializado e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

El Ejecutivo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y anticipó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la protección del pueblo venezolano.

De acuerdo con el centro de pensamiento InSight Crime, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', es el líder principal del Tren de Aragua, el grupo criminal más importante de Venezuela.

"La expansión y alcance transnacional de su organización en diferentes países de América Latina lo posicionaron como uno de los cabecillas carcelarios, también conocidos como “pranes”, con mayor renombre en la región".

Hace 12 años que el Tren de Aragua surgió en una cárcel de Venezuela, hoy opera en distintos países de América Latina. El 11 de julio de 2024, bajo el mandato del demócrata Joe Biden, la Casa Blanca lo clasificó como una “mortífera amenaza criminal para la región”.

Y el Departamento del Tesoro designó al grupo como una “importante organización criminal transnacional”, por lo que impuso entonces sanciones económicas contra los miembros de la banda, bloqueando sus activos en el país.

¿Dónde estaba 'Niño Guerrero'?

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó en X que el operativo se llevó a cabo a principios de esta semana en Venezuela y que se confirmó que Guerrero "murió durante el ataque".

"A principios de esta semana, el Departamento de Guerra —con la plena colaboración de las fuerzas de seguridad venezolanas— llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. El fundador y líder de TdA, Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado como muerto durante el ataque", señaló Hefseth.

El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como 'Johan Petrica'.

El Gobierno estadounidense había señalado a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, a sus 42 años estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

¿Qué es el Tren de Aragua?

La organización criminal es principalmente conocida por la trata de personas, pero también está implicado en casos de extorsión, secuestro, lavado de dinero y sicariato, explican fuentes policiales latinoamericanas a la agencia de noticias Reuters.

Aunque empezó a operar en Venezuela se ha ido extendiendo a otros países de la región, por lo que actualmente mantiene su presencia en naciones como Bolivia, Colombia, Chile y Perú.

Las autoridades suramericanas han acusado al grupo de estar detrás de una ola de crímenes violentos en una región que desde hace tiempo tiene algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Pero el Tren de Aragua también se abrió camino hacia el norte del continente, operando incluso en Estados Unidos, por lo que el grupo delictivo se convirtió también en objetivo de ese país.

De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal tiene su origen hace más de una década, en la cárcel de Tocorón, una prisión infamemente sin ley en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela, donde se encontraban detenidos varios delincuentes con múltiples condenas.

Allí, sus integrantes sobornaban a los guardias de seguridad a cambio de múltiples privilegios.

Archivo-Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se sientan en un vehículo blindado frente a la prisión de Tocorón en Tocorón, estado Aragua, Venezuela, el 20 de septiembre de 2023.

Según informes de la organización Insight Crime, se trata del grupo criminal más poderoso de Venezuela.

El grupo era dirigido precisamente por Héctor Guerrero, quien fue encarcelado hace años por matar a un oficial de Policía, según InSight Crime. Alias 'El Niño' escapó y fue recapturado en 2013, regresando a la prisión de Aragua, también conocida como cárcel de Tocorón, donde entonces se encontraban varios miembros de la organización criminal.

Sin embargo, volvió a huir de la prisión en septiembre de 2023, cuando las autoridades de su país intentaron reafirmar el control sobre su población carcelaria.

Leer también¿Cómo opera el Tren de Aragua, la banda criminal sancionada por Estados Unidos?

Con Reuters y EFE

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