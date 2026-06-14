Estados Unidos derrotó 4-1 a Paraguay este viernes 12 de junio en su debut en la Copa del Mundo gracias a un autogol de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reyna.

El conjunto de Gustavo Alfaro, que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, fue ampliamente superado por una intensa selección estadounidense en el Estadio Los Ángeles.

La goleada tuvo un significado especial para los anfitriones. Estados Unidos había marcado apenas tres goles en sus cuatro partidos del Mundial de Qatar 2022 y nunca había anotado más de tres tantos en un encuentro mundialista.

Esta vez, sin embargo, los norteamericanos mostraron una versión completamente renovada bajo la conducción del argentino Mauricio Pochettino, desplegando un fútbol mucho más creativo ante 70.492 espectadores.

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Folarin Balogun, de Estados Unidos, celebra con sus compañeros tras marcar el tercer gol de su equipo, el 12 de junio de 2026.

La exhibición del equipo de las Barras y las Estrellas se concentró en el primer tiempo. Paraguay intentó reaccionar tras el descanso y logró descontar a través del centrocampista Mauricio Magalhaes Prado a los 73 minutos, pero nunca logró comprometer la victoria del equipo local.

El partido se abrió muy temprano. Un gol en propia puerta de Bobadilla a los siete minutos se convirtió en la anotación más rápida del torneo y marcó el rumbo del encuentro.

Balogun, delantero del Mónaco, amplió la ventaja a los 30 minutos y volvió a marcar en el quinto minuto añadido de la primera mitad, convirtiéndose en el primer jugador con dos goles en esta Copa del Mundo.

Cuando el partido se terminaba, Reyna apareció sobre el final con un potente remate desde fuera del área para sellar el 4-1 definitivo.

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo D – Estados Unidos vs Paraguay – Estadio de Los Ángeles , Inglewood, California, EE. UU. – 12 de junio de 2026. Aficionados paraguayos dentro del estadio antes del partido.

Entre los 70.492 espectadores que asistieron al encuentro, disputado a unos 16 kilómetros al sur de Hollywood, estuvieron Tom Cruise, George Lucas, Bill Gates, Halle Berry, Leonardo DiCaprio y Kareem Abdul-Jabbar.

Los tres puntos que se embolsa Estados Unidos le otorgan una ventaja clave dentro del grupo D, en el que también se encuentran Australia y Turquía. Los de Pochettino volverán a jugar el próximo 19 de junio contra Australia en Seattle.

Por su parte, Paraguay buscará recuperarse ese mismo viernes encarando a Turquía en Santa Clara, en el estado de California.

Con EFE y AP

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