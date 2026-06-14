Estados Unidos debutó este viernes 12 de junio como coanfitrión del Mundial de fútbol tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y esta jornaada en Canadá. En el show de apertura participaron estrellas como Katy Perry.

Al partido que se disputó en el estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, asistió el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Del lado estadounidense, el gran ausente fue el mandatario Donald Trump, pero su Ejecutivo estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

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Seguridad sin precedentes

Pese a que no asistió al estadio, Trump llamó por teléfono a la selección para desearle suerte.

"Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final", dijo el presidente, según un vídeo compartido en las redes sociales, en el que se ve a Pochettino sosteniendo el teléfono en modo altavoz ante los jugadores.

Estados Unidos afronta un doble reto mayúsculo: brillar en un Mundial de fútbol (su mejor resultado, semifinales, llegó en la primera edición en Uruguay 1930) y asegurarse que el torneo no quede manchado por un incidente relacionado con la seguridad.

Anfitrión de casi 40 selecciones y 78 de los 104 partidos de la competición, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, Estados Unidos está desplegando medidas de seguridad "sin precedentes", reveló el jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del evento, Andrew Giuliani.

Pese a este dispositivo, unas horas antes, otro representante de la Administración Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había admitido que las autoridades no podrán controlar "a un lobo solitario".

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo D – Estados Unidos vs. Paraguay – Estadio de Los Ángeles , Inglewood, California, EE. UU. – 12 de junio de 2026. Miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos dentro del estadio antes del partido.

Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

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La Albirroja por la sorpresa

En lo deportivo, el peligro para el seleccionado estadounidense vendrá de una Albirroja que en la clasificatoria sudamericana ya dio muestras de su potencial ganando a los dos gigantes, Brasil y Argentina.

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo D – Estados Unidos vs Paraguay – Estadio de Los Ángeles , Inglewood, California, EE. UU. – 12 de junio de 2026. Aficionados paraguayos dentro del estadio antes del partido.

La selección guaraní podría contar con el impulso emocional de tener en el verde al prometedor Julio Enciso, quien parece recuperado de las molestias que habían puesto en duda su concurso en el debut.

Tras el debut de los tres organizadores del torneo entrarán en liza los favoritos al título, empezando el sábado por Brasil, que jugará contra Marruecos en uno de los duelos más esperados de la primera fase.

Alineaciones oficiales para el partido Estados Unidos-Paraguay:

Estados Unidos: Matt Freese, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun

Paraguay: Orlando Gill, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Junior Alonso, Gustavo Gómez, Diego Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Antonio Sanabria, Julio Enciso.

Con AFP y EFE

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