Lo esencial:

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó el bombardeo israelí en Beirut como un error en un momento crucial para las negociaciones.

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que la vía diplomática con EE. UU. podría romperse tras los bombardeos israelíes en Beirut.

El ejército de Israel informó el impacto de un tercer dron lanzado desde Líbano en su territorio fronterizo.

en su territorio fronterizo. Aviones de guerra israelíes atacaron "con precisión" infraestructura de Hezbolá en el distrito de Dahiyeh, al sur de Beirut.

La agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán aún no ha tomado una decisión final sobre la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos.

de entendimiento con Estados Unidos. El ejército israelí emitió órdenes de evacuación para los habitantes de 29 pueblos del sur de Líbano.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 14 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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