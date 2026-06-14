Lo esencial:
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó el bombardeo israelí en Beirut como un error en un momento crucial para las negociaciones.
- El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que la vía diplomática con EE. UU. podría romperse tras los bombardeos israelíes en Beirut.
- El ejército de Israel informó el impacto de un tercer dron lanzado desde Líbano en su territorio fronterizo.
- Aviones de guerra israelíes atacaron "con precisión" infraestructura de Hezbolá en el distrito de Dahiyeh, al sur de Beirut.
- La agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán aún no ha tomado una decisión final sobre la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos.
- El ejército israelí emitió órdenes de evacuación para los habitantes de 29 pueblos del sur de Líbano.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 14 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
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