La Cámara de Diputados decidió este martes devolver a la Comisión Permanente de Trabajo el proyecto de ley que modifica el Código Laboral, otorgándole un plazo hasta el próximo miércoles para revisar una serie de observaciones presentadas por legisladores de la oposición antes de continuar con su conocimiento.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria de este martes luego de una solicitud formulada por el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, cuyo vocero, Rafael Castillo, argumentó que la organización política ha identificado alrededor de 20 aspectos del proyecto que requieren ajustes de forma.

Según explicó el legislador, las observaciones fueron elaboradas con el apoyo del jurista Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y reconocido especialista en materia laboral, quien ha estado asesorando al bloque durante el estudio de la iniciativa.

Castillo sostuvo que las recomendaciones buscan perfeccionar la redacción del texto antes de su eventual aprobación definitiva, razón por la que solicitó que el proyecto regresara a la comisión por un período de una semana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La propuesta recibió el respaldo de los bloques legislativos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que permitió que fuera aprobada sin mayores objeciones.

La reforma al Código Laboral constituye una de las iniciativas más debatidas en el Congreso Nacional debido a su impacto sobre las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Diversos sectores empresariales, sindicales y políticos han expresado posiciones encontradas respecto a aspectos como la cesantía, las modalidades de contratación y las garantías laborales, lo que ha prolongado el proceso de discusión legislativa.

Diputados avanzan proyecto para crear un sistema nacional de becas con mirada al mercado laboral

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, una iniciativa presentada por el diputado José Manuel Caraballo Gómez.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo sistema pretende garantizar un acceso más equitativo a la educación superior, técnica y profesional, alineando la oferta de becas con las prioridades del desarrollo económico, social y territorial del país.

La propuesta busca fortalecer la formación del capital humano en áreas consideradas estratégicas para incrementar la productividad y responder a las demandas del mercado laboral dominicano.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más