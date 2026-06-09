El aumento de los costos de producción y la disminución de las ventas están afectando a los medianos y pequeños industriales de la harina, una situación que ya ha provocado el cierre de negocios en distintas localidades del país, según afirmó el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih), José Radhamés Bruno.

"Negocios han cerrado sus puertas, los costos siguen aumentando y las ventas disminuyendo", manifestó el dirigente empresarial al ser consultado sobre la situación que enfrenta el sector.

Sobre el panorama actual de la industria, Bruno fue enfático: "Muy difícil en verdad".

Las declaraciones se producen un día después de la reunión que sostuvo junto a representantes del comercio y otros sectores productivos con el presidente Luis Abinader, encuentro en el que expusieron las dificultades que enfrentan las empresas ante el incremento de los costos operativos.

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Costos crecientes y menor demanda golpean al sector

Los industriales de la harina vienen alertando desde hace meses sobre el impacto del aumento de los insumos, los combustibles, la energía eléctrica y otros costos vinculados a la producción.

En abril pasado, la Umpih aseguró que haría esfuerzos para evitar trasladar esos incrementos al precio del pan, pese a las presiones que enfrentaba el sector por el encarecimiento de las materias primas.

Sin embargo, Bruno reconoce que la situación se ha agravado por la caída de las ventas, reduciendo la capacidad de muchas empresas para absorber los aumentos de costos.

La industria panificadora es una de las principales actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con presencia en prácticamente todos los municipios y comunidades.

Esperan que el Gobierno formalice un plan

Sobre los resultados de la reunión celebrada este lunes en el Palacio Nacional, Bruno indicó que aún no puede ofrecer detalles de las medidas discutidas con el mandatario.

"Te comento que todavía no puedo anunciar formalmente ningún acuerdo. Estamos a la espera de que el Gobierno nos formalice el plan. Esperamos anunciarlo conjuntamente", expresó.

El presidente de la Umpih señaló que el sector mantiene expectativas sobre las acciones que pueda implementar el Gobierno para aliviar la presión de los costos que enfrentan las pequeñas y medianas industrias de la harina.

La reunión fue convocada por el presidente Abinader luego de que representantes del comercio organizado advirtieran que un nuevo aumento en los combustibles sería difícil de absorber para numerosos negocios y podría afectar aún más la actividad económica de sectores sensibles como el panificador.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más