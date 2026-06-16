La Confederación Unión Clasista de Trabajadores (UCT) rechazó los planteamientos de sectores empresariales que atribuyen a la cesantía laboral parte de los problemas que enfrenta el mercado de trabajo dominicano, como la informalidad, la inflación y el bajo crecimiento del empleo formal.

Durante una manifestación frente al Congreso Nacional, la organización sindical sostuvo que la discusión sobre la reforma del Código de Trabajo no debe centrarse en eliminar o reducir ese derecho, al considerar que las causas de esos desafíos responden a factores estructurales de la economía.

Según la UCT, la elevada informalidad laboral está asociada a un modelo económico que limita la industrialización, ofrece escaso respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mantiene bajos niveles salariales y carece de políticas suficientes para fomentar empleos formales y estables.

El secretario general de la organización, Juan Núñez, rechazó además que la cesantía sea responsable del comportamiento de los precios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Ningún economista serio puede demostrar que el derecho a la cesantía sea responsable de la inflación que golpea diariamente el bolsillo de nuestro pueblo", afirmó.

La entidad sostuvo que el aumento de los precios responde principalmente al encarecimiento de las importaciones, el incremento de los combustibles, la dependencia energética y alimentaria y otros factores vinculados al funcionamiento de los mercados.

Debate sobre el empleo formal

La organización también cuestionó el argumento de que una modificación de la cesantía estimularía la creación de empleos formales.

A su juicio, las principales limitaciones para generar puestos de trabajo de calidad son la baja inversión productiva, la concentración económica y la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo industrial.

En ese contexto, la UCT afirmó que los sectores que proponen revisar la cesantía no han demostrado que esa medida se traduzca en mayores niveles de empleo, mejores salarios o una reducción de la informalidad.

Llamado al Congreso

La organización sindical reiteró que la cesantía constituye una compensación para los trabajadores que pierden su empleo y una protección para las familias que dependen de esos ingresos.

Por ello, pidió al Congreso Nacional mantener sin modificaciones ese derecho durante el proceso de discusión de la reforma al Código de Trabajo y llamó a las organizaciones sindicales y sociales a mantenerse vigilantes durante el debate legislativo.

"Defender la cesantía es defender la dignidad del trabajo, la estabilidad de las familias trabajadoras y la justicia social", concluyó la organización.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más