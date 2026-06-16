La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas) obtuvo la certificación ISO 37001:2016, convirtiéndose en la primera administradora de fondos de inversión de la República Dominicana en alcanzar este estándar internacional para sistemas de gestión antisoborno.

La certificación fue otorgada por la firma internacional TÜV NORD, tras evaluar la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) orientado a prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con el soborno en la organización.

Con este reconocimiento, AFI Reservas fortalece sus políticas de cumplimiento, ética y gobernanza corporativa, al incorporar mecanismos de control alineados con las mejores prácticas internacionales.

El certificado fue recibido por el vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas, Leandro José Villanueva, y la gerente de Cumplimiento, Carolina Germán.

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Durante el proceso de certificación, la entidad contó con el acompañamiento de la Vicepresidencia de Cumplimiento y la Dirección de Cumplimiento Ético, Anticorrupción y Antisoborno del Banco de Reservas.

Procesos certificados

La certificación ISO 37001 abarca dos procesos considerados estratégicos para la entidad: la vinculación del personal y la gestión de las relaciones con proveedores.

De acuerdo con AFI Reservas, ambos procesos están respaldados por controles internos y mecanismos de monitoreo continuo orientados a garantizar el cumplimiento de las políticas de integridad y prevención del soborno.

La entidad afirmó que este reconocimiento refuerza su compromiso con la transparencia, la gestión responsable y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, al tiempo que contribuye a promover mejores prácticas de gobernanza corporativa en el mercado financiero dominicano.

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