La Cámara de Diputados aprobó este miércoles extender el plazo de discusión en la Comisión Permanente de Trabajo del proyecto de ley de modificación al Código de Trabajo, luego de que el presidente Luis Abinader propuso al Gobierno como mediador entre las posiciones frontales que sostienen los empresarios y los trabajadores en el tema de la cesantía.

"El presidente de la República acaba de decir en este momento que la posición del Gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto tal y como está hasta el día de hoy, pero que sobre los otros aspectos que existen algunas divergencias, el presidente entiende que ambos sectores deben lograr algunos acuerdos sobre esta reforma", dijo en un comunicado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Pacheco afirmó que se impone que la Cámara de Diputados, que tenía en agenda para este miércoles la discusión del proyecto, dé un compás de espera a la Comisión que estudia el proyecto.

El legislador fue reiterativo en el sentido de que la cesantía laboral no se tocará en la Cámara de Diputados, y que ese es el sentir de todas las bancadas políticas con representación congresual.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pacheco dio garantías de que la reforma al Código de Trabajo será conocida por los diputados antes de que concluya la presente legislatura, el próximo 26 de julio.

"Si no se logran los acuerdos entre el sector patronal y el sector laboral, nosotros razonablemente vamos a conocer el proyecto, haciendo la salvedad, tal y como lo acaba de hacer el presidente de la República, de que en esta Cámara de Diputados todas las bancadas están contestes en que la cesantía no se toca. Y tenemos que ser reiterativos porque hay sectores que con mucha malicia quieren hacer insinuaciones de otra naturaleza", recalcó.

Por otro lado, los diputados sancionaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra.

El convenio, depositado por el Poder Ejecutivo, fue previamente aprobado por el Senado de la República. Fue declarado conforme con la Constitución mediante sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 15 de diciembre de 2025.