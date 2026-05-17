El Equilibrista: cuando el teatro deja de representar la vida y comienza a desnudarla

Hay obras que entretienen.

Otras conmueven.

Muy pocas logran algo todavía más difícil: hacer que el espectador salga del teatro sintiendo que alguien abrió, silenciosamente, una puerta interior que llevaba años evitando mirar.

El Equilibrista pertenece a esa categoría excepcional del teatro donde la escena deja de ser representación para convertirse en revelación humana.

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La multipremiada pieza escrita por Mauricio Dayub, Patricio Abadi y Mariano Saba, bajo la dirección del reconocido creador argentino César Brie, llegó al FESTAE no simplemente como una obra exitosa del teatro latinoamericano contemporáneo, sino como una experiencia profundamente humana que recordó el verdadero poder del arte escénico.

La obra nos introduce en la memoria afectiva de una familia argentina marcada por la inmigración italiana, las herencias emocionales y los silencios domésticos que atraviesan varias generaciones. A través de recuerdos aparentemente sencillos —el abuelo inmigrante, el acordeón, las cajas guardadas, la infancia, los miedos, las despedidas y los sueños inconclusos— el protagonista reconstruye fragmentos de una vida familiar donde termina reflejándose la experiencia universal de millones de seres humanos.

Allí reside uno de los grandes méritos dramatúrgicos de la obra: transformar lo íntimo en universal.

A medida que avanza el relato, el espectador no observa solamente la historia de un hombre y su familia; comienza inevitablemente a reencontrarse con sus propios recuerdos, sus ausencias, sus heridas y sus nostalgias. El texto posee esa rara capacidad de hablarle simultáneamente a cada individuo desde un lugar profundamente personal.

En tiempos donde buena parte de la escena contemporánea parece obsesionada con el efectismo rápido, la provocación vacía o la espectacularidad superficial, El Equilibrista apuesta por algo mucho más complejo y difícil: la verdad emocional.

Y Mauricio Dayub alcanza allí un nivel interpretativo extraordinario.

No interpreta simplemente varios personajes; los encarna con una naturalidad asombrosa, transitando entre el humor, la fragilidad, la ternura y el dolor con una organicidad pocas veces vista en el teatro latinoamericano contemporáneo. Lo admirable no es solamente su dominio técnico —que es notable—, sino la desnuda humanidad con la que se entrega sobre el escenario.

Mauricio Dayub durante su aclamada interpretación en El Equilibrista, una puesta en escena que combina humor, sensibilidad y profunda humanidad.( Fotos Mika Pasco)

Hay actores que dominan la escena.

Dayub logra algo más complejo: hace desaparecer la escena.

El público deja de sentir que asiste a una representación y comienza a experimentar la sensación de que alguien le está confiando fragmentos esenciales de su vida.

Y eso exige una valentía artística excepcional.

Con precisión gestual y una asombrosa versatilidad interpretativa, Mauricio Dayub da vida a uno de los tantos personajes que habitan el universo emocional de El Equilibrista.( Foto Mija Pasco)

Uno de los aspectos más memorables de la puesta en escena es precisamente esa aparente sencillez. La obra no depende de grandes artificios visuales ni de una maquinaria escenográfica aparatosa. Su fuerza nace de la palabra, del cuerpo del actor, de la memoria y de los silencios.

Eso remite al mejor teatro universal: aquel donde bastan un intérprete auténtico, una historia honesta y una emoción verdadera para conmover profundamente al espectador.

La dramaturgia fluye como un río de memoria afectiva donde pasado y presente se entrelazan sin rigidez narrativa. Hay momentos donde el humor irrumpe como salvación emocional y otros donde el silencio pesa más que cualquier parlamento. La obra avanza como avanzan los recuerdos: fragmentariamente, con asociaciones emocionales, con imágenes aparentemente pequeñas que terminan revelando enormes verdades humanas.

Entre gestos, silencios y memorias, Mauricio Dayub construye en El Equilibrista escenas que oscilan entre la risa y la más profunda sensibilidad humana.

Foto cortesía de Mika Pasco.

Y allí emerge la gran metáfora que atraviesa toda la pieza: el equilibrio.

El equilibrio entre la infancia y la adultez.

Entre lo que heredamos y aquello que decidimos ser.

Entre la nostalgia y la aceptación.

Entre el miedo y el deseo de vivir plenamente.

Suspendido entre la fragilidad y el equilibrio, Mauricio Dayub convierte esta escena en un instante de intensa tensión poética y humana.

Foto cortesía de Mika Pasco.

Entre permanecer aferrados al pasado o atrevernos finalmente a abrir esas “cajas frágiles” que todos guardamos dentro de nosotros.

Debo confesar que hubo momentos en que se me aguaron los ojos intensamente durante la función. No únicamente por la belleza literaria del texto o la precisión interpretativa de Dayub, sino porque muchas de las emociones y recuerdos que la obra iba revelando comenzaron a tocar zonas profundamente íntimas de mi propia existencia.

Entre recuerdos, fragilidad y ternura, Mauricio Dayub construye una escena de enorme fuerza emocional que sacude silenciosamente a los espectadores.

Fotografía de Mika Pasco.

Sentí, por instantes, que algunas escenas parecían dirigirse directamente a mí.

A recuerdos familiares.

A pérdidas silenciosas.

A espacios emocionales que uno cree archivados, pero que continúan respirando secretamente dentro de nosotros.

Fausto Rojas, creador de FESTAE, Freddy Ginebra, Mauricio Dayub y Danilo Ginebra comparten un memorable momento de fraternidad artística y celebración del teatro iberoamericano.(foto Mika Pasco)

Ahí comprendí una de las mayores virtudes de El Equilibrista: no pretende impresionar al espectador; pretende reconocerlo humanamente.

Quizás por eso la obra impacta tanto en públicos de distintas generaciones y países. Porque habla de aquello que todos compartimos: el paso del tiempo, las raíces familiares, las heridas heredadas, el niño que fuimos antes de aprender a resignarnos y esa constante sensación de intentar no caer mientras atravesamos la vida.

La larga permanencia de la obra en cartelera y el reconocimiento internacional que ha recibido no responden únicamente a un fenómeno de éxito comercial. Responden a una necesidad mucho más profunda de nuestra época: reencontrarnos con relatos humanos en medio de sociedades cada vez más fragmentadas emocionalmente.

Al concluir la función en FESTAE, la ovación del público no parecía dirigida únicamente a la excelencia de una obra teatral magistralmente concebida e interpretada. En la sala flotaba algo más profundo y difícil de describir: una conmoción colectiva, una silenciosa sensación de gratitud humana. Los aplausos se prolongaban interminablemente mientras numerosos espectadores permanecían de pie, visiblemente conmovidos; algunos lloraban abiertamente, otros sonreían entre lágrimas, como si la obra hubiese removido recuerdos, afectos y heridas cuidadosamente resguardadas en la intimidad de cada vida.

No se trataba solamente del reconocimiento a un extraordinario trabajo dramatúrgico o a la excepcional actuación de Mauricio Dayub. Lo que allí ocurría parecía mucho más profundo: el público reaccionaba con la emoción de quien acaba de sentirse humanamente reconocido por el teatro.

La intensidad emocional se extendió incluso después de bajar el telón. En la recepción del Teatro Máximo Avilés Blonda, dentro de Bellas Artes, numerosas personas permanecieron esperando la salida de Dayub. Y cuando finalmente apareció, comenzaron a acercársele entre abrazos, palabras entrecortadas, lágrimas y agradecimientos espontáneos. Algunos querían hablarle de sus padres, de sus abuelos, de sus propias historias familiares; otros simplemente deseaban estrecharlo en silencio, como quien agradece algo que no logra explicar completamente con palabras.

Más que la admiración hacia un actor, lo que se percibía era el agradecimiento sincero hacia un artista que, durante horas y media, había logrado devolverle al público algo esencial y cada vez más escaso en nuestro tiempo: la posibilidad de reencontrarse emocionalmente consigo mismo.

Y cuando eso ocurre, el teatro deja de ser únicamente teatro.

Se convierte en memoria.

En espejo.

En herida.

Y también en salvación humana.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más