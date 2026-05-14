El lunes 20 de abril a las 7 de la noche, el Café Teatro Juan Lockward fue el escenario de una rueda de prensa dinámica, creativa y organizada. La atmósfera del lugar conjugaba alegría, abrazos espontáneos, una intriga lúdica en el ambiente, un bufet de primera, artistas, periodistas y activistas culturales esperando el ultimátum, después de la exquisita presentación que hizo la actriz y locutora Yanela Hernández.

Emocionado como nunca, esa noche, Fausto Rojas, actor, director de la Compañía Nacional de Teatro de la República Dominicana, y promotor cultural dio a conocer las actividades del FESTAE, el primer festival internacional de artes escénicas que se presentará en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Esa noche se mostró en pantalla un programa escénico-musical, variado y depurado: conciertos, teatro, talleres, conversaciones y danza.

El evento se recibió como una proeza valiente y necesaria. Un intenso y larguísimo aplauso inundó los rincones del recinto. “¡Bravo, bravo…! ¡qué banquete artístico!” no solamente fue un rumor generalizado, sino una expresión figurada en los rostros del público. No era para menos, el FESTAE augura un festival de vanguarda, abierto al público, sin precedentes en la República Dominicana.

Este acontecimiento quijotesco es producto de la imaginación atrevida y valiente de Fausto Rojas; que, sin un fardo de dinero encima, con pocos aliados, aunque su persistencia y fe en promover las artes escénicas en el país fue sumando en el camino colaboradores y patrocinadores.

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El gran distintivo del FESTAE se lee como un oráculo: Calidad y vanguardia artística. Llegó para quedarse.

La programación va del 15 al 19 de mayo, oferta de teatro, conciertos, danza, talleres, performances y conversaciones con los grupos artísticos. Más de ahí en apenas 5 días implicaría resucitar a Shakespeare.

Aviso, el huracán FESTAE llegó para quedarse, y se concentrará en la Sala Carlos Piantini, Sala Ravelo y Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito; Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, anfiteatro Nuryn Sanlley, Cristo Park (Cristo Rey), y el Centro León en Santiago de los Caballeros.

FESTAE: Una programación artística exquisita.

“FESTAE llega para quedarse y hacer historia en 2026.

Presentamos 7 espectáculos (4 producciones internacionales, 3 producciones locales), 3 conciertos, 2 charlas didácticas libres, 1 taller intensivo, varios encuentros con creadores y el FESTAE Especial”.

1-ANFITEATRO NURYN SANLLEY, CRISTO PARK, CENTRO LEÓN

FESTAE presenta 2026.

Desde Francia.

Jümelag

De Imperial Kikiristan

Promo Jümelag

https://www.youtube.com/watch?v=kz2bQ2Tl59o

El Festival Internacional de Artes Escénicas presenta desde Francia a Imperial Kikiristan con su espectáculo “Jümelag” ✨

Mayo | 2026

📍Anfiteatro Nuryn Sanlley, Plaza del Conservatorio.

📅 Sábado 16 | 5:00 y 7:00 p. m.

📍Cristo Park, Cristo Rey.

📅 Domingo 17 | 10:00 a.m.

📍 Centro León, Santiago

📅 Domingo 17 | 4:30 p.m.

🎟️Entrada libre, para toda la familia. (Invita FESTAE y embajada de Francia

Sinopsis:

Imperial Kikiristan. Desde Beirut hasta Bogotá, desde Rumania hasta el norte de Rusia, llega a República Dominicana. Este espectáculo callejero se ha presentado más de 1000 veces en 30 países. Es un performance interactivo que mezcla música, coreografía y humor.

2-SALA CARLOS PIANTINI, TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO

La Casa de Bernarda Alba (Elemental Teatro)

Yago, yo no soy el que soy (Compania Nacional de Teatro)

FESTAE presenta 2026.

Desde Colombia

La Casa de Bernarda Alba

Elemental Teatro

Viernes 15- 8:30 pm

Sábado 16- 6:30 pm

Promo La Casa de Bernarda Alba.

https://www.youtube.com/watch?v=xo1RijEdT88

Sinopsis:

La última obra maestra escrita por Federico García Lorca. “Es poesía hecha carne”, como lo expresaba el poeta. El grupo Elemental Teatro presenta una versión enfática y humana sobre los discriminados, los esclavizados de todo tipo, el totalitarismo social, político y religioso.

Yago, yo no soy el que soy.

Compañía Nacional de Teatro RD (80 Aniversario).

Lunes 18- 6:30 pm.

Martes 19- 8:30 pm.

Promo Yago, yo no soy el que soy.

https://www.youtube.com/watch?v=ApaOMROlehk

Sinopsis:

Versión libre del clásico "Otelo" de William Shakespeare, reinterpretado desde la riqueza cultural dominicana, acompañado con los ritmos del merengue y la bachata.

SALA RAVELO, TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO

A) FESTAE presenta

Desde Guinea Ecuatorial

El Percusionista

Con Gorsy Edú

Sábado 16- 4:30 pm

Domingo 17- 4:30 pm

Promo “El Percusionista”

https://www.youtube.com/watch?v=JCBXmGy2Hxw

Sinopsis.

Oralidad, música, danza, sabidurías ancestrales. Estrenada en más de 11 países de África, Europa y América Latina.

B) FESTAE presenta

De República Dominicana

Pinocho

Teatro Guloya

Promo Pinocho.

https://www.youtube.com/watch?v=02NtG6eo35I

Sinopsis:

En esta comedia dramática, Pinocho ya es un adolescente y junto a Yepeto se reinventan las aventuras del muñeco de alma noble, quien tendrá que hacerse cargo de su falta de corazón.

3- SALA MÁXIMO AVILÉS BLONDA, PALACIO DE BELLAS ARTES

A)-FESTAE 2026 presenta

Desde Argentina

“El equilibrista”

Con Mauricio Dayub

Sábado 16- 8:30 pm

Domingo 17- 6:30 pm.

Promo “El equilibrista”

https://www.youtube.com/watch?v=WSQyU6AWG9E

Sinopsis.

El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño.

Reactor Antígona

de Marianela Boán.

Promo Reactor Antígona

https://www.youtube.com/watch?v=JCBXmGy2Hxw

Lunes 18- 8:30 pm

Sinopsis

Antígona cuidadora, emigrante, rebelde y sumisa, valiente y cobarde, es un reactor que genera un campo magnético que mueve al resto de los personajes y al público.

4-CAFÉ TEATRO JUAN LOCKWARD, TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO

A- FESTAE presenta 2026.

de República Dominicana

Marakandé

la

Promo Concierto David Almengod & Marakandé y Rafelito Mirabal & Sistema Temperado

https://www.youtube.com/watch?v=Xb_eih6GL1M

El Festival Internacional de Artes Escénicas presenta en concierto al reconocido percusionista dominicano David Almengod junto a su agrupación Marakandé.

Viernes 15 de mayo

🕙 10:00 p. m.

📍 Café Teatro Juan Lockward, Teatro Nacional Eduardo Brito

Boletas a la venta en @uepatickets

B-FESTAE 2026 presenta

desde Santiago

Rafelito Mirabal y Sistema Temprado

Promo Concierto David Almengod & Marakandé y Rafelito Mirabal & Sistema Temperado

https://www.youtube.com/watch?v=Xb_eih6GL1M

📅 Domingo 17 de mayo

🕙 8:00 p. m.

📍 Café Teatro Juan Lockward, Teatro Nacional Eduardo Brito

5-ROCK N’ ROLLA

FESTAE presenta

Auro Sónico, Pablo Cavallo y Lost

Promo Auro Sónico, Pablo Cavallo y Lost

https://www.youtube.com/watch?v=fON19_kiPqM

El Festival Internacional de Artes Escénicas se viste de rock 🎸🔥

📅 Sábado 16 de mayo

🕙 Desde las 10:00 p. m.

🎟️ Boletas a la venta en @uepatickets

Invita: @lax102fm

TALLERES Y ENCUENTROS

Sala Carmen Heredia, Teatro Nacional Eduardo Brito

FESTAE presenta

“EL placer trágico del clown”,

con Gabiel Chamé Buendía, desde Argentina

acompañan a estos personajes griegos

📅 Viernes 15 de mayo | 2:30 – 6:30 p. m.

📅 Sábado 16 de mayo | 10:30 a. m. – 2:30 p. m.

📍 Sala Carmen Heredia, Teatro Nacional Eduardo Brito

Costo:

RD$2,500 p/p

👀 RD$1,000 oyentes

Sobre el maestro:

Actor, director, clown y docente con trayectoria internacional en América Latina, Europa y Asia.

Inscripción y más información:

📩escribe un correo con tu nombre y teléfono a festae2026@gmail.com

Coordinador: Canek Denis (canekdenis)

ENCUENTROS:

“La casa de Bernarda Alba”, por “Elemental teatro/Colombia. Sábado 16. 3PM. Sala Aída Bonelly/Entrada libre.

“El percusionista”, por Gorsy Edú/Guinea Ecuatorial/Entrada libre. Domingo 17. 11 AM. Sala Aída Bonelly.

Charla didáctica sobre “El Clown”, por Gabriel Chamé/Argentina/Entrada libre. Lunes 18. 3:00PM. Sala Aída Bonelly. (Invita FESTAE y Teatro Nacional Eduardo Brito)

FESTAE especial: “Giovanny Cruz y sus creencias teatrales”/ RD/Entrada libre martes 19. 11AM. Sala Aída Bonelly. (Invita FESTAE y Teatro Nacional Eduardo Brito)

Charla: “Intercambio teatral”, por Mauricio Dayub/Entrada libre martes 19. 3PM. Sala Aída Bonelly.(Invita FESTAE y Teatro Nacional Eduardo Brito)



SALA AÍDA BONNELLY, TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO

A- FESTAE presenta

CHARLA “INTERCAMBIO TEATRAL”, con Mauricio Dayub, desde Argentina

El Festival Internacional de Artes Escénicas y el Teatro Nacional Eduardo Brito te invitan a la charla “Intercambio teatral”, impartida por Mauricio Dayub, desde Argentina 🎭

Un encuentro teórico-práctico y participativo para compartir cómo se concreta el hecho teatral: desde el impulso inicial hasta el estreno y la vida en escena.

📅 Martes 19 de mayo | 3:00 p. m.

📍 Sala Aída Bonnelly, Teatro Nacional Eduardo Brito

Coordinador: @canekdenis

Entrada libre

#Festae2026 #FestaeAcadémico #Teatro

B-FESTAE 2026 presenta

“Charla didáctica sobre el clown”, con Gabriel Chamé Buendía, desde Argentina

¿Te llama la atención el clown? 🎭

Acompáñanos en esta "Charla Didáctica sobre el Clown" con el maestro argentino Gabriel Chamé Buendía.

📅 Lunes 18 de mayo | 3:00 p. m.

📍 Sala Aída Bonelly, Teatro Nacional Eduardo Brito

Entrada libre.

Invitan: #Festae2026 y @teatronacionalrd

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.

Programación general de talleres

En #FESTAE2026 la escena también se piensa, se comparte y se aprende. ✨

Una programación didáctica que propicia el intercambio cultural con artistas invitados.

Con la participación de:

Gabriel Chamé (Argentina)

Elemental Teatro (Colombia)

Gorsy Edú (Guinea Ecuatorial)

Mauricio Dayub (Argentina)

☝🏻 Consulta el programa en la imagen

Más información: festae2026@gmail.com

-FESTAE presenta

Festae Especial

Giovanny Cruz Durán y sus creencias teatrales

Un encuentro que celebra su vida, obra y trascendencia.

cC

Carlos Castro Sociólogo, teatrista y cineasta. El autor estudió sociología. Es profesor universitario. Escribe y dirige teatro. Es cineasta sin título universitario. Fue expulsado del paraíso de la mediocridad criolla. Ver más