Me voy a concentrar en las percepciones y no en la intención de votos dentro de cada partido, que arroja la encuesta Gallup publicada en el Diario Libre. Lo cierto es que ya una importante proporción de los dominicanos vota por el candidato en el que más confía al margen del partido político que representa. Y esa proporción es la que decidirá los presidentes del futuro. Los falsos profetas, los que predican la mentira como arma política y tienen una fuerte carga de energía negativa, no tienen espacio fuera de su círculo de adeptos.

La encuesta muestra que después de 6 años de gobierno, con pandemia, guerras y aranceles, un 51.7 % de los entrevistados considera que Abinader "ha sido un buen presidente" y 9.7 % "regular", frente a un 36.9 % que lo define como un mal gobernante. Eso es un reconocimiento de la mayoría de los dominicanos hacia un presidente que ha hecho una excelente gestión dentro de crisis externas recurrentes de las que hemos salido mejor que nadie.

Esa percepción, según Gallup, se manifiesta en el buen trabajo del gobierno en turismo (73.4 %), la educación (67.9 %), el transporte público (58.9 %), la construcción de obras públicas (57.4 %), la salud pública (51.8 %), el desarrollo rural (50.6 %) y la defensa de la soberanía nacional (49.9 %) y control de la emigración ilegal (47.6 %).

En estas dos últimas (defensa de la soberanía y control migratorio) se ha realizado un excelente trabajo, pero la percepción no lo refleja.

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¿Pero qué pasa con las últimas tres donde la mayoría percibe un mal trabajo del gobierno? Seguridad ciudadana (39 %), reducción de la pobreza (29.9 %) y control de la deuda pública (28 %).

Analicemos estas tres: en el 2020, la pobreza registró un 30 %; en el 2021 bajó a un 25.8 % y en el 2025 ronda el 19 %. De hecho, estamos entre los 6 países con menos pobreza en la región, solo detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

En materia de seguridad ciudadana, la República Dominicana registró 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2025, mientras en el 2021 se registraron 13 homicidios. Somos el cuarto país en Latinoamérica y el Caribe, después de Chile, Uruguay y El Salvador, con mejores niveles de seguridad ciudadana.

En materia de deuda pública consolidada (incluye BCRD), República Dominicana en el 2020 registró una deuda de 69.1 % del PIB, cerrando el 2025 con un 58.5 % del PIB. Una reducción de la deuda de casi 11 puntos porcentuales, aunque estamos sobre la media de la región (53 % del PIB).

Una gran parte de la población probablemente no conozca estas cifras y su percepción esté inducida por las continuas denuncias de los partidos opositores, sobredimensionando la pobreza y el endeudamiento. Pero las cifras no mienten. Los políticos mienten. El gobierno debe ser más proactivo en materia de difusión de estos temas, donde la percepción sobre el trabajo del gobierno es mala.

En cuanto a la economía, un 63 % de los dominicanos la considera mala o muy mala (es normal con los aumentos de precios de los combustibles y alimentos, aunque los indicadores macroeconómicos son muy sólidos). Para toda Latinoamérica esa percepción ronda entre un 62 % y 70 %. Pero en Estados Unidos, el país más rico del mundo, un 73 % dice que la economía está empeorando y 60 % que habrá una recesión (inflación 3.8 % interanual al mes de abril). Y en Europa entre un 50 % y 60 % cree que la economía va muy mal (precios de la energía y combustibles por las nubes y crecimiento por debajo del 1 %).

José Lois Malkún Economista Economista dominicano. Trabajó como consultor de varios organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Fue director de la Comisión para la reforma del Sector Salud, Ministro de Finanzas y Gobernador del Banco Central, en el período 2003-2004. Ver más